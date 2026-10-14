Представителя Турции признали самым красивым мужчиной мира

Турецкая модель, 21-летний Дирхан Диврикли, стал победителем международного конкурса Mister Global-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye Today, конкурс мужской красоты проходил в Таиланде, конкурсанты провели около 10 дней в лагере, где участвовали в различных мероприятиях, презентациях и оценивались. Финал состоялся 10 октября 2026 года в Нонтхабури, городе к северу от Бангкока.

В заключительный вечер участники предстали перед судьями, которые сократили их число. Турецкая модель Дирхан Диврикли вошел в тройку финалистов вместе с участниками из Нигерии и Филиппин, прежде чем судьи назвали его победителем.

Отмечается, что ранее мужчина уже побеждал на конкурсе Top model of Turkiye.

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