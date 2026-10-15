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Мир

Ржавая игла под кожей месяц причиняла девушке адские мучения

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 22:48 Фото: magnific
Жительница китайской провинции Чжэцзян месяц страдала от загадочной мучительной боли по всему телу. Причиной недомогания оказалась четырехсантиметровая ржавая игла, застрявшая у нее в ягодице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года издание Asia One, девушка по имени Сяоюй (имя изменено) впервые почувствовала легкую боль в левой ягодице еще в сентябре. Подумав, что просто растянула мышцу во время тренировки, она не придала этому значения.

Однако с каждым днем дискомфорт только усиливался и вскоре стал невыносимым.

"У меня болела вся левая сторона тела с головы до ног. Ощущение было такое, будто с пальца заживо сдирают ногти", – поделилась пострадавшая.

Причину мучений девушка обнаружила случайно 11 октября, когда принимала душ. Надавив на болезненный участок кожи, она нащупала под ней твердый посторонний предмет.

Сяоюй смогла самостоятельно вытащить иголку. По ее словам, процедура прошла безболезненно, а дискомфорт в теле исчез практически мгновенно. Как именно предмет попал в ее тело, девушка до сих пор не понимает.

Ранее в Китае обычный визит пациента в больницу обернулся шокирующим открытием: медики обнаружили в его теле десятки металлических предметов, один из которых находился в оболочке сердца.

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Канат Болысбек
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