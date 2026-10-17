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Мир

Психолог рассказал об опасности вирусов, которая может проявиться спустя время

Девушка, болезнь, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 02:41 Фото: pexels
Психолог Сергей Ланг рассказал, что вирусы и бактерии могут стать причиной серьезного изменения психического состояния человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, по словам психолога, зачастую депрессивное состояние развивается из нежелания человека что-либо делать и осознанно вести сбалансированный образ жизни. Но если к этому состоянию добавить болезнь, ситуация усугубляется.

"Если уже все запущено, человек страдает, а мозг получает удар от вирусов. Может происходить блокировка выработки нейромедиаторов, гормонов радости", – пояснил эксперт.

Эксперт указывает, что в этот момент человек не может радоваться жизни. Однако это не массовое явление.

При обнаружении симптомов депрессии врач советует обращаться к специалисту.

В Испании эксперты назвали три простых ежедневных привычки, которые способны напрямую повлиять на здоровье, качество жизни и долголетие. Специалисты в области медицины образа жизни подчеркивают, что ключевую роль играют не только спорт и диета, но и забытые бытовые факторы.

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Камила Салкымбаева
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