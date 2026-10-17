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Мир

Криштиану Роналду начнет производить минеральную воду

Футболист Криштиану Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 03:35 Фото: instagram/Cristiano
В Португалии началось строительство завода стоимостью около 20 миллионов евро, совладельцем которого стал Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Portugal Brief, в деревне Гостей готовятся к появлению завода по розливу минеральной воды, совладельцем которого является Криштиану Роналду. Объем инвестиций со стороны спортсмена составил 10 миллионов евро.

Таким образом, 50% проекта принадлежат футболисту, а 50% – Grupo Outeirinho, одному из крупнейших производителей бутилированной воды в Португалии. Предполагается, что завод начнет работать в начале 2028 года. Сообщается, что если все пойдет по плану, то завод будет работать круглосуточно в три смены.

Отмечается, что минеральная вода будет продаваться за рубежом.

12 октября 2026 года знаменитый португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился 981-м голом в своей профессиональной карьере.

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Камила Салкымбаева
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