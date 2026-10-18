28-летняя девушка приняла рак за обычное недомогание и едва не погибла

В Великобритании 28-летняя девушка, считавшая себя абсолютно здоровой, столкнулась с внезапным исчезновением аппетита и болью в животе, что привело к смертельно опасному диагнозу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, Ошлинг Галлахер работала персональным стилистом в Лондоне, вела активный образ жизни и даже не состояла на учете у терапевта. Первые симптомы в виде частых и срочных позывов в туалет она долгое время просто игнорировала.

Ситуация ухудшилась, когда у девушки появились вздутие живота, боль, потеря аппетита и кровь в стуле. Из-за начавшегося карантина в 2020 году полноценное обследование затянулось на несколько месяцев, за которые Ошлинг сильно ослабла и потеряла больше шести килограммов.

Проведенная колоноскопия выявила у нее рак прямой кишки второй стадии.

"Я была молодой, стройной и здоровой. Рак никого не щадит. Если вы чувствуете, что с вашим организмом что-то не так, незамедлительно пройдите обследование. Ваше здоровье – это ваша главная сила", – поделилась Ошлинг Галлахер.

Девушке пришлось пройти через лучевую и химиотерапию, а также сложную операцию по удалению опухоли и установке временной стомы. Позже выяснилось, что метастазы успели распространиться на 11 лимфоузлов, из-за чего потребовался еще один шестимесячный курс лечения.

В результате агрессивной терапии 28-летняя девушка полностью лишилась фертильности и столкнулась с ранним климаксом. Сейчас девушка отмечает пятый год ремиссии, живет с постоянными последствиями лечения и активно ведет блог, чтобы предупредить других об опасности.

Ее случай отражает тревожную общенациональную статистику: по данным британских онкологов, уровень заболеваемости раком среди людей в возрасте от 25 до 49 лет за последние годы вырос почти на четверть.

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