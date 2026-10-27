Машину выбросило в кювет: 18-летняя девушка погибла в ДТП по дороге в Караганду

На трассе из Темиртау в Караганду произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda. За рулем находилась 18-летняя девушка, которая скончалась от полученных травм в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, авария произошла ранним утром 26 октября 2026 года. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

На видео видно, что автомобиль оказался за пределами проезжей части и лежит на боку в кювете.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили подробности происшествия.

"26 октября т.г. в 06.33 часов на 15 магистрали в районе кафе "Беркут" по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением 18-летняя водительница автомашины Mazda допустила опрокидывание в кювет", – сообщили 27 октября 2026 года Zakon.kz в ДП Карагандинской области.

В полиции также добавили, что в результате ДТП водитель авто доставлена в медицинское учреждение, где скончалась от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Ранее в Карагандинской области пассажирский поезд врезался в грузовик, выехавший на нерегулируемый железнодорожный переезд.