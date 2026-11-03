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Мир

Скандал на борту рейса из Барселоны: пассажира обвинили в домогательствах к подростку

Скандал на борту рейса из Барселоны: пассажира обвинили в домогательствах к подростку, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 21:30 Фото: magnific.com
В Польше 29-летнего гражданина Грузии арестовали на три месяца по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней пассажирки, сообщает Zakon.kz.

По информации издания RMF24, инцидент произошел 30 октября на борту самолета, следовавшего из Барселоны в аэропорт Варшава-Модлин.

По информации полиции, мужчина сидел рядом с 16-летней гражданкой Польши, которая путешествовала вместе с семьей, и начал ее трогать. Девушка закричала, после чего ее мать обратилась к бортпроводникам. Экипаж отреагировал на произошедшее, изолировал подозреваемого и уведомил соответствующие службы.

Сразу после посадки в аэропорт поднялись сотрудники пограничной службы и полиции, которые вывели мужчину из самолета. Он был трезв, однако свою вину не признал.

Гражданину Грузии предъявили обвинение в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней без ее согласия с использованием эффекта неожиданности. Суд отправил его под арест на три месяца. В случае признания виновным мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Атырау молодого человека задержали после скандала в женском туалете торгового центра. Посетительницы заподозрили его в подглядывании и скрытой съемке на телефон.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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