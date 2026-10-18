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Мир

"Конец эпохи": женщина сожгла свадебное платье и устроила вечеринку после развода

Фото: TikTok/kirstyhenshaw4, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 16:30 Фото: TikTok/kirstyhenshaw4
В Великобритании 39-летняя женщина устроила шумную вечеринку по случаю развода после 17 лет брака и сожгла свадебное платье стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (около 1,2 млн тенге) паяльной лампой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, развод Керсти Хеншоу завершился в сентябре 2026 года, а 4 октября она решила отметить событие в кругу подруг, чтобы начать жизнь заново.

Операционный директор дома престарелых из Маклсфилда уничтожила платье и 15 совместных снимков с бывшим мужем, назвав это ритуалом освобождения.

В вирусом видео в TikTok с подписью "конец эпохи" Керсти с улыбкой поджигает наряд и бросает его в мусорный бак. Подруги поддержали ее перформансом: устроили траурный марш в черных одеждах и принесли черный торт в форме сердца с надписью "Разведена на полную".

@lorna1987 When your bestie gets divorced and burns the dress 💀 #burn #divorced #letitburn #weddingdress @kirstyhenshaw4 ♬ original sound – Lorna Hanson

Завершился праздник совместным обедом. Женщина призналась, что сперва чувствовала себя сломленной, но теперь полностью перевернула эту страницу.

"Это принесло огромное облегчение. Большую часть года я была на эмоциях, но теперь все в прошлом. Было приятно смотреть, как горит платье. Я советую всем устраивать такие вечеринки – это лучший способ двигаться дальше", – поделилась Керсти Хеншоу.

Ранее сообщалось, что беременная женщина из Индии потребовала свадьбы от женатого и стала жертвой жестокой расправы.

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Канат Болысбек
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