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Мир

Хранил на чердаке и не знал цены: что принесло британцу миллионы

Хранил на чердаке и не знал цены: что принесло британцу миллионы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 00:43 Фото: magnific.com
Житель графства Суррей в Великобритании заработал 1,56 млн фунтов стерлингов на коллекции карточек Pokémon, которую около 15 лет хранил на чердаке и не подозревал о ее высокой стоимости, сообщает Zakon.kz.

По информации SWNS, мужчина решил оценить коллекцию после того, как прочитал в местной газете о продаже одной карточки более чем за шесть тысяч фунтов. Аукционный дом Ewbank’s первоначально оценил все карты в 270 тысяч фунтов, однако итоговая сумма превысила ожидания.

В коллекцию Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009) входили редкие и полные наборы карточек. Всего у владельца было 42 комплекта, 41 из которых выставили на торги. Один он оставил себе.

Самым дорогим лотом стал набор Legendary Collection Master Set с карточками Charizard. Его продали за 100 тыс. фунтов при предварительной оценке в 15-20 тыс.

По словам владельца, первые наборы он покупал в конце 1990-х годов, когда Pokémon увлекся его сын. Один комплект обошелся ему примерно в 300 фунтов, а впоследствии был продан на аукционе за 75 тыс.

После того как сын потерял интерес к коллекционированию, карточки остались на чердаке. Они сохранились в практически идеальном состоянии. В аукционном доме отметили, что торги стали самой успешной продажей компании за более чем 30 лет работы.

Ранее сообщалось, что женщина послушала маму и обогатилась на 240 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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