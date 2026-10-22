Хранил на чердаке и не знал цены: что принесло британцу миллионы

Житель графства Суррей в Великобритании заработал 1,56 млн фунтов стерлингов на коллекции карточек Pokémon, которую около 15 лет хранил на чердаке и не подозревал о ее высокой стоимости, сообщает Zakon.kz.

По информации SWNS, мужчина решил оценить коллекцию после того, как прочитал в местной газете о продаже одной карточки более чем за шесть тысяч фунтов. Аукционный дом Ewbank’s первоначально оценил все карты в 270 тысяч фунтов, однако итоговая сумма превысила ожидания.

В коллекцию Pokémon: A Decade of Masters (1999-2009) входили редкие и полные наборы карточек. Всего у владельца было 42 комплекта, 41 из которых выставили на торги. Один он оставил себе.

Самым дорогим лотом стал набор Legendary Collection Master Set с карточками Charizard. Его продали за 100 тыс. фунтов при предварительной оценке в 15-20 тыс.

По словам владельца, первые наборы он покупал в конце 1990-х годов, когда Pokémon увлекся его сын. Один комплект обошелся ему примерно в 300 фунтов, а впоследствии был продан на аукционе за 75 тыс.

После того как сын потерял интерес к коллекционированию, карточки остались на чердаке. Они сохранились в практически идеальном состоянии. В аукционном доме отметили, что торги стали самой успешной продажей компании за более чем 30 лет работы.

Retired decorator becomes millionaire overnight as Pokémon cards he kept in his attic sell for £1.56MILLION https://t.co/GaLFWqnuSG — Daily Mail (@DailyMail) October 22, 2026

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