"Я раздавлена": женщина рискует потерять 20 млн тенге из-за сбоя в онлайн-казино

У жительницы Великобритании отберут выигрыш величиной 33 тысячи фунтов стерлингов (около 20 млн тенге) из-за сбоя в онлайн-казино, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Metro, 16 марта 2026 года 47-летняя сиделка Джемма Брэдли выиграла более 47 тысяч фунтов (29,4 млн тенге) в игре Jackpot Drop. Женщина вывела на банковский счет максимально возможную сумму – 33 тысячи фунтов (около 20 млн тенге). Остаток она собиралась забрать на следующий день.

Через день Брэдли не смогла открыть свой аккаунт. Вечером представитель казино позвонил ей, сообщил о техническом сбое и потребовал вернуть деньги. Как выяснилось, из-за ошибки за 40 минут сбоя было зафиксировано более 35 тысяч джекпотов при норме в 518 за аналогичный период.

"Я совершенно раздавлена. Не могу нормально спать", – призналась Брэдли.

По ее словам, она собиралась при помощи выигрыша погасить ипотеку и обеспечить матери спокойную старость. Женщина настаивает, что сбой произошел не по ее вине, но готова вернуть деньги, если потребуется.

