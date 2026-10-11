Беременная женщина потребовала свадьбы от женатого и стала жертвой жестокой расправы

В индийском штате Тамилнад полиция применила закон о борьбе с организованной преступностью против супружеской пары, обвиняемой в жестоком убийстве и расчленении 38-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, страшная история началась 5 августа, когда в отцепленном вагоне поезда Tamil Nadu Express, следовавшего из Ченнаи в Агру, обнаружили чемодан.

"Внутри находки полицейские увидели обезглавленный скелет и отдельные фрагменты человеческого тела", – отмечается в публикации.

Выйти на след предполагаемых убийц следователям помогли записи с камер видеонаблюдения.

Обыскав дом подозреваемых на Маск-стрит в районе Гудуванчери, полиция сделала еще более жуткую находку – в большой кастрюле находилась человеческая плоть.

"Погибшей оказалась 38-летняя Хаятун Ниша из штата Одиша", – говорится в сообщении.

По версии следствия, мотивом для расправы стала незапланированная беременность жертвы. Женщина наотрез отказалась делать аборт и требовала от своего партнера жениться на ней, однако мужчина вместе с супругой решил избавиться от нее самым жестоким способом.

Ранее в индийском городе Меерут женщина вместе с любовником и его приятелем жестоко расправились с мужем, попытавшись выдать убийство за инфаркт.