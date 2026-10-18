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Мир

Авиакатастрофа в Греции: есть погибшие

Авиакатастрофа в Греции: есть погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 20:55 Фото: magnific.com
Два человека погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в Греции. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 18 октября 2026 года, в районе населенного пункта Контариотисса в области Пиерия, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишет ERT-news, на борту находились два пилота в возрасте 41 и 59 лет. Спасатели обнаружили их без сознания за пределами воздушного судна. Позже медики констатировали их смерть.

Как сообщили в пожарной службе, самолет нашли в русле пересохшей реки неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии, в районе деревни Кариотис.

Сообщение о происшествии поступило в оперативный центр пожарной службы около 13:50. На место направили восемь пожарных и четыре спецавтомобиля. Спасатели извлекли пострадавших и перенесли их в безопасное место, после чего мужчин доставили на машинах скорой помощи в больницу города Катерини.

По информации местных СМИ, оба погибших были опытными пилотами. 41-летний мужчина ранее занимал должность вице-президента аэроклуба и, предположительно, имел опыт полетов на самолетах-амфибиях Canadair, используемых для тушения пожаров.

Причины авиакатастрофы устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что самолет разбился на поле в Германии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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