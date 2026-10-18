Тысячи зараженных и новые случаи: что известно о вспышке вируса в Африке
По данным на 14 октября Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за сутки выявили 65 новых случаев и зафиксировали 37 смертей. В больницах в изоляции находятся 924 пациента, выздоровели 2486 человек.
Как уточняется, наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Итури, где зарегистрировали 6806 случаев заражения и 3148 смертей. В Северном Киву выявили 1991 случай, включая 1133 летальных исхода. Всего вспышка затронула 65 медицинских зон в семи провинциях страны. По сообщениям СМИ, еще два случая подтвердили в Северном Убанги, которая может стать восьмой затронутой провинцией.
В начале октября власти Кении заявили о первом завозном случае заражения вирусом Бундибугё. Пациент, ранее проживавший в ДРК, прибыл в Кению через Уганду и впоследствии скончался. 14 октября подтвердили второй случай – у близкого родственника первого заболевшего, который находился на карантине. Из 128 контактных лиц удалось разыскать 113 человек.
В Уганде в мае и июне 2026 года зарегистрировали 20 случаев заражения. 25 августа Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании вспышки после 42 дней без новых подтвержденных случаев.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает риск завоза вируса в страны ЕС и Европейской экономической зоны как очень низкий. При этом специалисты не исключают единичных случаев. Оценка учитывает распространенность инфекции в наиболее пострадавших регионах ДРК, а также интенсивность международных поездок.
Ранее сообщалось, что эпидемия Эболы набирает обороты.