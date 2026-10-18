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Мир

Тысячи зараженных и новые случаи: что известно о вспышке вируса в Африке

Тысячи зараженных и новые случаи: что известно о вспышке вируса в Африке, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 21:34 Фото: magnific.com
В Демократической Республике Конго (ДРК) по состоянию на 15 октября 2026 года зарегистрировали 9277 подтвержденных случаев заражения вирусом Бундибугё, включая 4478 летальных исходов, сообщает Zakon.kz.

По данным на 14 октября Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за сутки выявили 65 новых случаев и зафиксировали 37 смертей. В больницах в изоляции находятся 924 пациента, выздоровели 2486 человек.

Как уточняется, наиболее сложная ситуация сохраняется в провинции Итури, где зарегистрировали 6806 случаев заражения и 3148 смертей. В Северном Киву выявили 1991 случай, включая 1133 летальных исхода. Всего вспышка затронула 65 медицинских зон в семи провинциях страны. По сообщениям СМИ, еще два случая подтвердили в Северном Убанги, которая может стать восьмой затронутой провинцией.

В начале октября власти Кении заявили о первом завозном случае заражения вирусом Бундибугё. Пациент, ранее проживавший в ДРК, прибыл в Кению через Уганду и впоследствии скончался. 14 октября подтвердили второй случай – у близкого родственника первого заболевшего, который находился на карантине. Из 128 контактных лиц удалось разыскать 113 человек.

В Уганде в мае и июне 2026 года зарегистрировали 20 случаев заражения. 25 августа Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании вспышки после 42 дней без новых подтвержденных случаев.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает риск завоза вируса в страны ЕС и Европейской экономической зоны как очень низкий. При этом специалисты не исключают единичных случаев. Оценка учитывает распространенность инфекции в наиболее пострадавших регионах ДРК, а также интенсивность международных поездок.

Ранее сообщалось, что эпидемия Эболы набирает обороты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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