Впервые в истории пациент умер от редкого вируса Шамонда

Во Франции зафиксирован первый в мире задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда. Инфицированным оказался пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в Лионе. В начале октября 2026 года он скончался от возникших осложнений на мозг, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом опубликовала пресс-служба Министерства сельского хозяйства Франции сегодня, 22 октября.

Вирус Шамонда – возбудитель инфекционного заболевания животных, относящийся к роду Orthobunyavirus и серогруппе Симбу, к которой также принадлежат вирусы болезни Шмалленберга и Акабане. Вирус передается преимущественно через укусы кровососущих мошек рода Culicoides и поражает прежде всего крупный рогатый скот. Вирус впервые выявили в Нигерии в 1960-х годах.

Предполагается, что мужчина заразился через укус насекомого на востоке Франции, где весной и летом 2026 года наблюдалась вспышка инфекции среди скота.

Специалисты подчеркивают, что случай является исключительным из-за ослабленного здоровья пациента, и никакой угрозы для здоровья населения нет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизился уровень заболеваемости ветряной оспой, однако число инфицированных с начала года уже превысило 20 тысяч человек. В связи с этим Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК при Минздраве обратился к жителям страны с важным предупреждением.