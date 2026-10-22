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Мир

Впервые в истории пациент умер от редкого вируса Шамонда

женщина, маска, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 15:20 Фото: pixabay
Во Франции зафиксирован первый в мире задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда. Инфицированным оказался пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в Лионе. В начале октября 2026 года он скончался от возникших осложнений на мозг, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом опубликовала пресс-служба Министерства сельского хозяйства Франции сегодня, 22 октября.

Вирус Шамонда – возбудитель инфекционного заболевания животных, относящийся к роду Orthobunyavirus и серогруппе Симбу, к которой также принадлежат вирусы болезни Шмалленберга и Акабане. Вирус передается преимущественно через укусы кровососущих мошек рода Culicoides и поражает прежде всего крупный рогатый скот. Вирус впервые выявили в Нигерии в 1960-х годах.

Предполагается, что мужчина заразился через укус насекомого на востоке Франции, где весной и летом 2026 года наблюдалась вспышка инфекции среди скота.

Специалисты подчеркивают, что случай является исключительным из-за ослабленного здоровья пациента, и никакой угрозы для здоровья населения нет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизился уровень заболеваемости ветряной оспой, однако число инфицированных с начала года уже превысило 20 тысяч человек. В связи с этим Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК при Минздраве обратился к жителям страны с важным предупреждением.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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