Впервые в истории пациент умер от редкого вируса Шамонда
Известие об этом опубликовала пресс-служба Министерства сельского хозяйства Франции сегодня, 22 октября.
Вирус Шамонда – возбудитель инфекционного заболевания животных, относящийся к роду Orthobunyavirus и серогруппе Симбу, к которой также принадлежат вирусы болезни Шмалленберга и Акабане. Вирус передается преимущественно через укусы кровососущих мошек рода Culicoides и поражает прежде всего крупный рогатый скот. Вирус впервые выявили в Нигерии в 1960-х годах.
Предполагается, что мужчина заразился через укус насекомого на востоке Франции, где весной и летом 2026 года наблюдалась вспышка инфекции среди скота.
Специалисты подчеркивают, что случай является исключительным из-за ослабленного здоровья пациента, и никакой угрозы для здоровья населения нет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизился уровень заболеваемости ветряной оспой, однако число инфицированных с начала года уже превысило 20 тысяч человек. В связи с этим Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК при Минздраве обратился к жителям страны с важным предупреждением.