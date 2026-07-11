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Мир

Вспышка Эболы в Конго: вирус выявили у гражданина США

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 13:23 Фото: primeminister.kz
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что у гражданина США, работавшего в гуманитарной организации в Демократической Республике Конго (ДРК), подтвердили заражение вирусом Эбола штамма Бундибугйо, передает Zakon.kz.

Ведомство заявило, что совместно с гуманитарной организацией, федеральными агентствами и партнерами в ДРК проводит мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения инфекции и выявлению людей, которые могли контактировать с заболевшим. Личность пациента и другие подробности не раскрываются, пишет CNN 11 июля 2026 года.

По данным властей ДР Конго, число подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 1830. Из них 648 человек скончались.

При этом CDC подчеркивает, что в США случаев заболевания не зарегистрировано. По оценке ведомства, риск для населения страны и путешественников остается низким, поскольку вспышка пока ограничена отдельными районами ДР Конго и соседней Уганды. Вероятность распространения вируса на территорию США оценивается как очень низкая.

Это уже не первый случай заражения гражданина США во время нынешней вспышки. В мае международная благотворительная организация Serge сообщила, что американский врач Питер Стаффорд заразился вирусом Эбола после появления характерных симптомов.

Вместе с ним под медицинским наблюдением находились его супруга, также врач, еще один медик, работавший в регионе, а также четверо детей семьи, которым менее семи лет.

Семья проживала в ДР Конго с 2021 года. После подтверждения диагноза Стаффорда эвакуировали в Берлин, где он проходил лечение в специализированной клинике. Позже врач рассказал, что болезнь сопровождалась высокой температурой, сильной слабостью и состоянием, при котором ему было трудно самостоятельно передвигаться.

Его супруга Ребекка Стаффорд призналась, что самым тяжелым было объяснить детям, почему они не могут приближаться к отцу и никто не знает, удастся ли ему выздороветь. Впоследствии Питер Стаффорд полностью восстановился.

В прошлом месяце был зафиксирован первый случай заболевания в Европе в рамках нынешней вспышки. По данным Министерства здравоохранения Франции, вирус Эбола подтвердили у сотрудника гуманитарной организации, который вернулся из ДР Конго. Этот случай стал первым зарегистрированным во Франции.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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