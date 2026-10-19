Ученые подобрались к разгадке 89-летней тайны, но столкнулись с неожиданной угрозой

На отдаленном острове Никумароро в Тихом океане поисковая экспедиция столкнулась с неожиданным препятствием при попытке раскрыть тайну исчезновения легендарной летчицы Амелии Эрхарт. Серьезной помехой для исследователей стали гигантские плотоядные кокосовые раки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, команда из 17 человек прибыла к острову после пятидневного плавания, чтобы проверить спутниковую аномалию, которая может быть обломками самолета Lockheed Electra.

Однако из-за огромных размеров и ночной активности членистоногих ученые отказались от ночевок на суше и решили спать на борту исследовательского судна Marin Mainiku.

"Представители Университета Пердью сообщили, что во время расчистки зарослей мачете и бензопилами ученые встретили как минимум четырех кокосовых раков. Согласно данным Геологической службы США (USGS), этот вид считается крупнейшим сухопутным членистоногим на планете. Они могут жить более 40 лет, выкапывают норы, легко лазают по деревьям и питаются в том числе падалью", – говорится в сообщении.

По информации Музея естественной истории Лондона, клешни этих существ обладают невероятной силой сжатия, превышающей 1 765 ньютонов, что превосходит силу человеческого укуса (от 1 100 до 1 300 ньютонов).

Участник экспедиции Ренато ЛаРокка подтвердил, что местная фауна создает определенные проблемы, но в целом назвал остров "магическим местом".

Несмотря на экзотическую угрозу, руководитель экспедиции и исполнительный директор Института археологического наследия Рик Петтигрю отметил, что команда сохраняет отличный настрой. Исследователи продолжают поиски самолета Амелии Эрхарт, которая загадочно исчезла вместе с штурманом Фредом Нунаном 2 июля 1937 года во время кругосветного перелета.

Амелия Эрхарт известна как первая женщина-пилот, которой удалось самостоятельно пересечь Атлантику. 89 лет назад она задумала совершить кругосветку, но по пути из Новой Гвинеи до острова Хауленд самолет летчицы пропал. Чтобы найти пилотов, ВМС США организовали самую масштабную по тем временам поисково-спасательную операцию. Спустя две недели поиски, на которые потратили 4 млн долларов, завершили.

Ранее Дональд Трамп приказал рассекретить и обнародовать документы по делу летчицы Амелии Эрхарт, которая бесследно пропала в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет.