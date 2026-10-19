#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Мир

Медведь-сладкоежка ночью ворвался в больницу: что привлекло хищника

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 22:33 Фото: pixabay
В США черный медведь проник в здание военного госпиталя на Аляске и устроил себе ночной перекус. Хищник зашел через приемный покой и нашел ведро с конфетным угощением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, инцидент произошел около двух часов ночи в больнице на базе Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Пробравшись в отделение экстренной помощи, зверь обнаружил ведро со сладостями к Хэллоуину и сразу принялся за еду.

Одна из посетительниц, Шерри Ворнке, оказалась в этот момент в коридоре всего в девяти метрах от зверя.

"Из-за отсутствия электронного пропуска двери заблокировались и женщина оказалась в ловушке. К счастью, она успела тихо отступить, пока медведь был увлечен лакомством", – говорится в сообщении.

Вскоре в госпитале объявили тревогу по громкой связи. Впрочем, это не помешало нескольким врачам выйти из кабинетов, чтобы сфотографировать необычного гостя.

В результате ночного визита никто не пострадал. Медведь спокойно доел конфеты и покинул здание через тот же вход.

Позже медики показали Шерри кадры с камер наблюдения, где косолапый стоит у стойки регистрации, и пошутили, что тот просто пришел записаться на прием.

Ранее медведи появились у нескольких сел на востоке Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
медведи пришли в город
23:47, 20 февраля 2026
Голодные медведи ворвались в ресторан в Тибете
животное, поиски медведя
21:10, 16 июля 2026
Медведь-сладкоежка взламывает холодильники и держит в страхе японский город
Конкурс на самого толстого медведя Аляски
05:15, 28 сентября 2025
На Аляске выбирают самого толстого медведя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: