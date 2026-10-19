Медведь-сладкоежка ночью ворвался в больницу: что привлекло хищника

В США черный медведь проник в здание военного госпиталя на Аляске и устроил себе ночной перекус. Хищник зашел через приемный покой и нашел ведро с конфетным угощением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, инцидент произошел около двух часов ночи в больнице на базе Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Пробравшись в отделение экстренной помощи, зверь обнаружил ведро со сладостями к Хэллоуину и сразу принялся за еду.

Одна из посетительниц, Шерри Ворнке, оказалась в этот момент в коридоре всего в девяти метрах от зверя.

"Из-за отсутствия электронного пропуска двери заблокировались и женщина оказалась в ловушке. К счастью, она успела тихо отступить, пока медведь был увлечен лакомством", – говорится в сообщении.

Вскоре в госпитале объявили тревогу по громкой связи. Впрочем, это не помешало нескольким врачам выйти из кабинетов, чтобы сфотографировать необычного гостя.

В результате ночного визита никто не пострадал. Медведь спокойно доел конфеты и покинул здание через тот же вход.

Позже медики показали Шерри кадры с камер наблюдения, где косолапый стоит у стойки регистрации, и пошутили, что тот просто пришел записаться на прием.

Ранее медведи появились у нескольких сел на востоке Казахстана.