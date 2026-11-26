Ученые назвали хищника, который пугает даже львов и медведей
Как пишет издание ScienceAlert, нападения крупных хищников на людей происходят реже, чем можно предположить. Бурые медведи в Северной Америке в среднем нападают на около 11 человек в год, а пумы – от четырех до шести. За тот же год в США и Канаде примерно 580 человек ударила молния.
Причины столь малого количества нападений кроются в поведении самих животных. В одном из экспериментов ученые наблюдали за медведями, белоголовыми орланами и воронами вблизи лососевых рек на юго-востоке Аляски.
Когда животные приближались к пище, специальные динамики воспроизводили различные звуки.
Услышанные человеческие голоса заставляли животных убегать в десять раз чаще, чем крики чаек. Авторы также выяснили, что присутствие людей заставляет медведей менять время кормления, чаще питаясь ночью.
Другое исследование касалось пум в горах Санта-Круз в Калифорнии.
Дикие кошки не просто реагируют на появление людей, а заранее обходят места, где замечена высокая активность туристов. Эколог Йельского университета Освальд Шмитц считает, что эти результаты меняют традиционное представление о конфликтах между людьми и хищниками.
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