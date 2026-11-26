Медведи и крупные кошки считаются одними из самых опасных хищников на земле. Недавно ученые подтвердили, что эти животные так остерегаются людей, что делает все, лишь бы не встречаться с нами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ScienceAlert, нападения крупных хищников на людей происходят реже, чем можно предположить. Бурые медведи в Северной Америке в среднем нападают на около 11 человек в год, а пумы – от четырех до шести. За тот же год в США и Канаде примерно 580 человек ударила молния.

Причины столь малого количества нападений кроются в поведении самих животных. В одном из экспериментов ученые наблюдали за медведями, белоголовыми орланами и воронами вблизи лососевых рек на юго-востоке Аляски.

Когда животные приближались к пище, специальные динамики воспроизводили различные звуки.

Услышанные человеческие голоса заставляли животных убегать в десять раз чаще, чем крики чаек. Авторы также выяснили, что присутствие людей заставляет медведей менять время кормления, чаще питаясь ночью.

Другое исследование касалось пум в горах Санта-Круз в Калифорнии.

Дикие кошки не просто реагируют на появление людей, а заранее обходят места, где замечена высокая активность туристов. Эколог Йельского университета Освальд Шмитц считает, что эти результаты меняют традиционное представление о конфликтах между людьми и хищниками.

Ранее мы писали о том, как 100 гусениц, "заточенных" в пластиковом пакете, перевернули научный мир за 40 минут.