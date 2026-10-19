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Мир

Мужчина продал все и отправился к любимой, но остался ни с чем

Мужчина, океан, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 03:16 Фото: pexels
Житель Бразилии проехал более двух тысяч километров и распродал свое имущество ради встречи с женщиной, созданной искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

По данным UOL, 49-летний Эдимар Роша Мартинс работал каменщиком, когда познакомился в социальных сетях с женщиной по имени Жессика. Они переписывались, обменивались видео. Собеседница даже пригласила его к себе. В итоге мужчина продал все имущество и 11 октября 2026 года отправился на другой конец страны на встречу с возлюбленной.

"Она сказала: "Ты будешь жить со мной здесь, на ферме". И я ответил: "Тогда я приеду"", – рассказал мужчина.

Однако, когда он приехал оказалось, что женщина ненастоящая, а сгенерирована искусственным интеллектом.

Создатель аккаунта утверждает, что все общение было настроено автоматически и он понятия не имел о "влюбленности" бразильца. В итоге 49-летний мужчина вернулся домой, а аккаунт Жессики остается действительным.

А в Великобритании 39-летняя женщина устроила шумную вечеринку по случаю развода после 17 лет брака и сожгла свадебное платье стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (около 1,2 млн тенге) паяльной лампой

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Камила Салкымбаева
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