Золото под стельками: иностранка пыталась переправить в Китай слитки на 182 млн тенге

В Казахстане в доход государства обратили шесть золотых слитков общей массой 2,8 кг и стоимостью 182,3 млн тенге. Суд применил досудебную конфискацию по ходатайству Главной транспортной прокуратуры. Постановление вступило в законную силу, сообщает Zakon.kz.

Гражданка Кыргызстана приобрела золото на Родине и ввезла его в Казахстан через пункт пропуска "Кордай Авто", намереваясь незаконно переместить слитки в Китай.

Чтобы скрыть золото от контроля, женщина спрятала по три слитка под стельками обуви. Их обнаружили и изъяли при прохождении контроля в районе МЦПС "Хоргос".

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске вынесли приговор по организации незаконной добычи золота более чем на 800 млн тенге.