Золото под стельками: иностранка пыталась переправить в Китай слитки на 182 млн тенге
Фото: magnific.com
В Казахстане в доход государства обратили шесть золотых слитков общей массой 2,8 кг и стоимостью 182,3 млн тенге. Суд применил досудебную конфискацию по ходатайству Главной транспортной прокуратуры. Постановление вступило в законную силу, сообщает Zakon.kz.
Гражданка Кыргызстана приобрела золото на Родине и ввезла его в Казахстан через пункт пропуска "Кордай Авто", намереваясь незаконно переместить слитки в Китай.
Чтобы скрыть золото от контроля, женщина спрятала по три слитка под стельками обуви. Их обнаружили и изъяли при прохождении контроля в районе МЦПС "Хоргос".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске вынесли приговор по организации незаконной добычи золота более чем на 800 млн тенге.
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