Мужчину без признаков жизни достали из Каспийского моря

20 октября в Дагестане в акватории Каспийского моря, юго-восточнее устья реки Сулак, произошел инцидент. Перевернулась лодка и два человека оказались за бортом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, пропавших искали 28 человек и 12 единиц специальной техники МЧС.

В итоге одного из пропавших в Каспийском море мужчин нашли без признаков жизни, его личность сейчас устанавливается.

В Главном управлении (ГУ) МЧС России по Республике Дагестан в "Максе" уточнили, что пропавшие были рыбаками. Поиск второго человека продолжается.

Информация о причинах произошедшего пока не придается огласке.

Ранее сообщалось о том, что грунт поднимают со дна Каспия в Актау: названа причина.