Мужчину без признаков жизни достали из Каспийского моря
Фото: primeminister.kz
20 октября в Дагестане в акватории Каспийского моря, юго-восточнее устья реки Сулак, произошел инцидент. Перевернулась лодка и два человека оказались за бортом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, пропавших искали 28 человек и 12 единиц специальной техники МЧС.
В итоге одного из пропавших в Каспийском море мужчин нашли без признаков жизни, его личность сейчас устанавливается.
В Главном управлении (ГУ) МЧС России по Республике Дагестан в "Максе" уточнили, что пропавшие были рыбаками. Поиск второго человека продолжается.
Информация о причинах произошедшего пока не придается огласке.
Ранее сообщалось о том, что грунт поднимают со дна Каспия в Актау: названа причина.
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