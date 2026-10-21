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Мир

Мужчину без признаков жизни достали из Каспийского моря

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 06:59 Фото: primeminister.kz
20 октября в Дагестане в акватории Каспийского моря, юго-восточнее устья реки Сулак, произошел инцидент. Перевернулась лодка и два человека оказались за бортом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, пропавших искали 28 человек и 12 единиц специальной техники МЧС.

В итоге одного из пропавших в Каспийском море мужчин нашли без признаков жизни, его личность сейчас устанавливается.

В Главном управлении (ГУ) МЧС России по Республике Дагестан в "Максе" уточнили, что пропавшие были рыбаками. Поиск второго человека продолжается.

Информация о причинах произошедшего пока не придается огласке.

Ранее сообщалось о том, что грунт поднимают со дна Каспия в Актау: названа причина.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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