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Мир

Из Каспийского моря достали тело еще одного мужчины

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 04:31 Фото: primeminister.kz
В Каспийском море у дагестанского поселка Сулак перевернулась лодка с двумя рыбаками, тело одного из них было обнаружено сразу, а поиски второго длились дольше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, поиски еще одного пропавшего завершились 24 октября, спустя четыре дня.

К операции были привлечены 28 человек и 12 единиц техники. По факту происшествия Южной транспортной прокуратурой организована проверка.

"Обнаружено тело второго пропавшего. Поисковые работы завершены", – говорится в сообщении регионального МЧС.

Ранее мы писали о том, что площадь РФ увеличилась из-за обмеления Каспийского моря.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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