Из Каспийского моря достали тело еще одного мужчины
Фото: primeminister.kz
В Каспийском море у дагестанского поселка Сулак перевернулась лодка с двумя рыбаками, тело одного из них было обнаружено сразу, а поиски второго длились дольше, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, поиски еще одного пропавшего завершились 24 октября, спустя четыре дня.
К операции были привлечены 28 человек и 12 единиц техники. По факту происшествия Южной транспортной прокуратурой организована проверка.
"Обнаружено тело второго пропавшего. Поисковые работы завершены", – говорится в сообщении регионального МЧС.
Ранее мы писали о том, что площадь РФ увеличилась из-за обмеления Каспийского моря.
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