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Общество

Грунт поднимают со дна Каспия в Актау: названа причина

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 09:26 Фото: primeminister.kz
Уровень Каспийского моря продолжает снижаться, что осложняет судоходство и влияет на работу порта в Актау. Поэтому там начали дноуглубительные работы, которые должны повысить безопасность мореплавания, сообщает Zakon.kz.

Со дна нужно поднять около миллиона трехсот тысяч кубометров грунта, а глубину акватории увеличить до 6-7 метров. Так порт хотят обезопасить и подготовить к росту перевозок между Азией и Европой, передает корреспондент "24KZ".

"Основная цель работ – увеличить пропускную способность порта Актау и нарастить объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. К 2028 году планируется увеличить объем перевозок по этому направлению с 6 до 10 миллионов тонн в год", – сообщил инженер-строитель АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" Алькен Бегали.

Обмеление уже сказывается на загрузке судов. А грузопоток через порт растет. Суда в Актау в основном прибывают из Баку. Параллельно увеличивается транзит из Китая через Казахстан в Европу.

"В прошлом году было отправлено 4 миллиона 909 тысяч тонн грузов. План на этот год – 5 миллионов 909 тысяч тонн. Одно из приоритетных направлений Транскаспийского международного транспортного маршрута – контейнерные перевозки. В прошлом году мы обработали 63 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Сегодня у нас есть возможность обрабатывать 93 тысячи контейнеров", – отметил и. о. председателя Правления АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" Галым Айтжанов.

По данным Министерства транспорта, дноуглубительные работы повысят пропускную способность порта. Ожидается, что это позволит увеличить объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на 30%. Стоимость морской транспортировки грузов при этом может снизиться ориентировочно на 10–15%. Завершить дноуглубительные работы планируют до конца года.

Ученые Института океанологии РАН после анализа данных за последние почти 30 лет пришли к выводу, что площадь водной поверхности Каспия сократилась на 7,4%. Это примерно 28,6 тысячи квадратных километров – территория, сопоставимая по площади с Албанией.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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