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Мир

Попытка похищения школьницы в США попала на видео

Попытка похищения девочки-подростка в США попала на видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 22:20 Фото: pixabay
В американском штате Флорида 32-летнего Майкла Поланко задержали по подозрению в попытке похищения 13-летней девочки. Инцидент произошел средь бела дня возле автозаправочной станции Shell в городе Мирамар, неподалеку от Майами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные полиции, мужчина подошел к подростку, после чего схватил ее за шею и попытался увести в другую часть парковки. На видеозаписи с места происшествия видно, как девочка вырывается из его захвата и убегает. Мужчина бросил в ее сторону кусок розовой ткани и скрылся.

Один из очевидцев, работавший в расположенной неподалеку автомастерской, рассказал, что видел, как подозреваемый схватил ребенка. После того как свидетель вмешался, девочка смогла добежать до заправки и вызвать полицию по номеру 911.

По словам начальника полиции Мирамара Делриша Мосса, подросток оказала сопротивление, вырвалась и привлекла внимание окружающих, что помогло вызвать помощь. Девочка не пострадала, ее семья сотрудничает со следствием.

Полицейские задержали Поланко после того, как получили информацию о мужчине, подходившем под описание подозреваемого и причастном к другому инциденту в этом районе. Очевидец и потерпевшая опознали его.

Мужчине предъявили несколько обвинений, в том числе в нанесении побоев и похищении человека. Суд отказал ему в освобождении под залог. По информации полиции, ранее Поланко неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за грабеж, кражи и нападения.

Дело находится на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что павлодарца осудили за насилие над дочерями сожительницы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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