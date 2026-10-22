Попытка похищения школьницы в США попала на видео
Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные полиции, мужчина подошел к подростку, после чего схватил ее за шею и попытался увести в другую часть парковки. На видеозаписи с места происшествия видно, как девочка вырывается из его захвата и убегает. Мужчина бросил в ее сторону кусок розовой ткани и скрылся.
Один из очевидцев, работавший в расположенной неподалеку автомастерской, рассказал, что видел, как подозреваемый схватил ребенка. После того как свидетель вмешался, девочка смогла добежать до заправки и вызвать полицию по номеру 911.
По словам начальника полиции Мирамара Делриша Мосса, подросток оказала сопротивление, вырвалась и привлекла внимание окружающих, что помогло вызвать помощь. Девочка не пострадала, ее семья сотрудничает со следствием.
Полицейские задержали Поланко после того, как получили информацию о мужчине, подходившем под описание подозреваемого и причастном к другому инциденту в этом районе. Очевидец и потерпевшая опознали его.
Stranger filmed trying to abduct girl, 13, outside gas station Michael Polanco, 32, was caught on camera wrapping his arm around a 13 year old girl’s neck at a Shell station in Miramar, Florida and walking her away. She broke free and ran inside to call 911 after a witness shouted at him. Polanco was arrested and charged with kidnapping and battery. He has previous convictions for robbery, burglary and felony battery. A judge denied him bond.— That's The Badger! (@Thatsthebad) October 22, 2026
Мужчине предъявили несколько обвинений, в том числе в нанесении побоев и похищении человека. Суд отказал ему в освобождении под залог. По информации полиции, ранее Поланко неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за грабеж, кражи и нападения.
Дело находится на рассмотрении суда.
Ранее сообщалось, что павлодарца осудили за насилие над дочерями сожительницы.