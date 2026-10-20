Надругался и заразил ВИЧ: павлодарца осудили за насилие над дочерями сожительницы

В Павлодаре вынесли приговор мужчине, который надругался над двумя детьми и заразил их ВИЧ. Его жертвами стали дочери сожительницы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в 2025 году. Подсудимый остался с девочками дома наедине. 48-летний мужчина надругался над сестрами, а потом выяснилось, что они заражены ВИЧ-инфекцией.

Как уточняется, процесс проходил в закрытом режиме. Известно, что девочки имели инвалидность, и, по мнению следователей, подсудимый использовал их беспомощное состояние. Знал ли он о своей болезни, выяснить не удалось.

В прокуратуре заявили, что мужчина отказался давать показания. На момент преступления девочкам было 10 и 11 лет. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения, смягчающим – признание вины и отсутствие судимостей.

В итоге в тюрьме подсудимый проведет всю оставшуюся жизнь.

"По совокупности преступлений окончательно назначить пожизненное лишение свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними". Судья Жанна Ныгыбаева

Ранее сообщалось, что ссора детей обернулась уголовным делом для матери в Алматинской области.