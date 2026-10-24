Попытка спасти застрявшего студента закончилась мгновенной смертью учительницы
Как пишет издание Metrópoles, 24-летняя Наяра Кармо попыталась передать ключи запертому в туалете студенту через окно. В этот момент гипсокартонная плита не выдержала веса девушки и провалилась, в результате чего педагог упала с высоты.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили сотрудницу школы без признаков жизни рядом со лестницей. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девушки на месте", – говорится в сообщении.
Полиция Гуарульоса расследует трагедию как смерть при подозрительных обстоятельствах. Чтобы установить все детали гибели девушки, следователи назначили судебные и криминалистические экспертизы.
Наяра Кармо работала в филиале языковой школы Fisk в районе Табоан. Руководство учебного заведения высказало соболезнования близким и приняло решение отменить все занятия в филиалах города.
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