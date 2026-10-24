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Мир

Попытка спасти застрявшего студента закончилась мгновенной смертью учительницы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 21:15 Фото: unsplash
В Бразилии 24-летняя преподавательница языковой школы погибла при попытке помочь оказавшемуся в ловушке ученику. Трагический инцидент произошел в городе Гуарульос штата Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Metrópoles, 24-летняя Наяра Кармо попыталась передать ключи запертому в туалете студенту через окно. В этот момент гипсокартонная плита не выдержала веса девушки и провалилась, в результате чего педагог упала с высоты.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили сотрудницу школы без признаков жизни рядом со лестницей. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девушки на месте", – говорится в сообщении.

Полиция Гуарульоса расследует трагедию как смерть при подозрительных обстоятельствах. Чтобы установить все детали гибели девушки, следователи назначили судебные и криминалистические экспертизы.

Наяра Кармо работала в филиале языковой школы Fisk в районе Табоан. Руководство учебного заведения высказало соболезнования близким и приняло решение отменить все занятия в филиалах города.

Ранее сообщалось о том, что лавина заживо похоронила 15 альпинистов на популярном маршруте.

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Канат Болысбек
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