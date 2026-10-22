Футбол оказался важнее свободы жены: американца обвиняют в похищении
Как пишет Clarin со ссылкой на полицию Ричмонда, правоохранители прибыли в дом на Мейплвуд-авеню около 23:30 11 октября после сообщения о семейном конфликте.
Женщина рассказала, что муж удерживал ее связанной примерно 30-45 минут. Полицейские зафиксировали на ее руках синяки и следы клеящей ленты.
Согласно материалам дела, Уорд признал, что привязал супругу к стулу и оставил ее в подвале. Мужчине предъявили обвинения в похищении человека и нанесении побоев члену семьи.
По законодательству Вирджинии, обвинение в похищении может повлечь лишение свободы на срок от одного до 10 лет. Второе обвинение относится к категории правонарушений небольшой тяжести.
Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября 2026 года. Дело находится на рассмотрении суда.
Ранее сообщалось, что попытка похищения школьницы в США попала на видео.