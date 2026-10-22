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Мир

Футбол оказался важнее свободы жены: американца обвиняют в похищении

Футбол оказался важнее свободы жены: американца обвиняют в похищении, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 23:14 Фото: magnific.com
В американском штате Вирджиния 64-летнего Терри Уорда из США задержали по подозрению в похищении человека и домашнем насилии. По версии следствия, мужчина скотчем или другой клейкой лентой привязал супругу к стулу в подвале, чтобы без помех посмотреть матч NFL наверху, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Clarin со ссылкой на полицию Ричмонда, правоохранители прибыли в дом на Мейплвуд-авеню около 23:30 11 октября после сообщения о семейном конфликте.

Женщина рассказала, что муж удерживал ее связанной примерно 30-45 минут. Полицейские зафиксировали на ее руках синяки и следы клеящей ленты.

Согласно материалам дела, Уорд признал, что привязал супругу к стулу и оставил ее в подвале. Мужчине предъявили обвинения в похищении человека и нанесении побоев члену семьи.

По законодательству Вирджинии, обвинение в похищении может повлечь лишение свободы на срок от одного до 10 лет. Второе обвинение относится к категории правонарушений небольшой тяжести.

Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября 2026 года. Дело находится на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что попытка похищения школьницы в США попала на видео.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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