Женщина послушала маму и обогатилась на 240 млн тенге

Обычный поход по магазинам закончился для жительницы американского штата Вирджиния неожиданным богатством. Послушав совета матери, женщина купила лотерейный билет и выиграла 500 тысяч долларов (около 240 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, победительница из округа Джайлс вместе с матерью отправилась за покупками в супермаркет. В магазине родительница уговорила ее испытать удачу и приобрести лотерею.

Удача улыбнулась женщинам сразу: под защитным слоем билета скрывался главный приз. По словам победительницы, момент выигрыша поверг обеих в приятный шок.

"Мама, кажется, мы выиграли полмиллиона долларов! Видели бы вы наши лица в этот момент!" – рассказала обладательница джекпота.

Победительница уже придумала, как распорядится солидным кушем. В первую очередь она планирует купить новый автомобиль своей матери и обновить собственную машину.

Кроме того, часть выигранных средств уйдет на ремонт ванной комнаты, путешествие в знаменитый парк развлечений и инвестиции.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался делить выигрыш в 1,9 млрд тенге с коллегами и скрылся.