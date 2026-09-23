#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
445.65
508.71
5.3
Мир

Женщина послушала маму и обогатилась на 240 млн тенге

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 00:53 Фото: freepik
Обычный поход по магазинам закончился для жительницы американского штата Вирджиния неожиданным богатством. Послушав совета матери, женщина купила лотерейный билет и выиграла 500 тысяч долларов (около 240 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание UPI, победительница из округа Джайлс вместе с матерью отправилась за покупками в супермаркет. В магазине родительница уговорила ее испытать удачу и приобрести лотерею.

Удача улыбнулась женщинам сразу: под защитным слоем билета скрывался главный приз. По словам победительницы, момент выигрыша поверг обеих в приятный шок.

"Мама, кажется, мы выиграли полмиллиона долларов! Видели бы вы наши лица в этот момент!" – рассказала обладательница джекпота.

Победительница уже придумала, как распорядится солидным кушем. В первую очередь она планирует купить новый автомобиль своей матери и обновить собственную машину.

Кроме того, часть выигранных средств уйдет на ремонт ванной комнаты, путешествие в знаменитый парк развлечений и инвестиции.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался делить выигрыш в 1,9 млрд тенге с коллегами и скрылся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею
00:51, 10 июля 2026
Мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности
бездомные украли кошелек у француза и выиграли более 264 миллионов тенге
09:49, 22 февраля 2025
Бездомные украли кошелек у француза и выиграли в лотерею более 264 миллионов тенге
Фото: magnific
06:07, 17 июля 2026
Пять цифр из похоронных документов сделали женщину "миллионершей"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев и Робби Лоулер проведут схватку в лиге RAF
01:40, 24 сентября 2026
Хамзат Чимаев официально узнал соперника в лиге RAF
Александр Ким помог своей команде одержать победу в чемпионате Финляндии
01:10, 24 сентября 2026
Клуб казахстанского хоккеиста Александра Кима одержал победу в чемпионате Финляндии
ЖФК &quot;Актобе&quot;
00:44, 24 сентября 2026
ЖФК "Актобе" разгромно уступил "Аяксу" в Кубке Европы УЕФА
Фото: КХЛ
00:10, 24 сентября 2026
Защитник "Динамо" Блажиевский прокомментировал поражение от "Барыса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: