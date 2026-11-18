Пенсионер привез из Таиланда 33 кг наркотиков, чтобы заработать "миллионы"
Как пишет издание Daily Star, в июне 2026 года Джек Дебсон прилетел в аэропорт Манчестера из Таиланда через Дубай.
Сотрудники пограничной службы остановили пожилого британца в терминале №2 и при досмотре обнаружили в его багаже 33,25 кг каннабиса, спрятанного под полотенцами в вакуумных пакетах.
Сначала мужчина отрицал вину и уверял, что везет лишь личные вещи, однако позже признался, что согласился на контрабанду за вознаграждение в 3 тысячи фунтов (около 1,76 млн тенге). В суде выяснилось, что ранее пенсионер уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
Вынося приговор, судья Алан Конрад отметил важность сдерживающего фактора в борьбе с растущим числом подобных наркопреступлений.
"Я пришел к выводу, что единственное адекватное наказание может быть достигнуто только путем реального лишения свободы", – заявил судья Алан Конрад.
В итоге суд приговорил Джека Дебсона к трем годам тюремного заключения.
Участвовавший в заседании по видеосвязи пенсионер отреагировал на приговор короткой вежливой фразой: "Спасибо, сэр".
А в Карагандинской области осудили пятерых участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом аналогов психотропных веществ. Незаконный бизнес действовал в течение двух лет и принес многомиллионные доходы.