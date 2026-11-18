В Англии 74-летний пенсионер попытался провезти в чемоданах наркотики почти на 100 тысяч фунтов стерлингов (около 58,5 млн тенге) и получил реальный тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, в июне 2026 года Джек Дебсон прилетел в аэропорт Манчестера из Таиланда через Дубай.

Сотрудники пограничной службы остановили пожилого британца в терминале №2 и при досмотре обнаружили в его багаже 33,25 кг каннабиса, спрятанного под полотенцами в вакуумных пакетах.

Сначала мужчина отрицал вину и уверял, что везет лишь личные вещи, однако позже признался, что согласился на контрабанду за вознаграждение в 3 тысячи фунтов (около 1,76 млн тенге). В суде выяснилось, что ранее пенсионер уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Вынося приговор, судья Алан Конрад отметил важность сдерживающего фактора в борьбе с растущим числом подобных наркопреступлений.

"Я пришел к выводу, что единственное адекватное наказание может быть достигнуто только путем реального лишения свободы", – заявил судья Алан Конрад.

В итоге суд приговорил Джека Дебсона к трем годам тюремного заключения.

Участвовавший в заседании по видеосвязи пенсионер отреагировал на приговор короткой вежливой фразой: "Спасибо, сэр".

А в Карагандинской области осудили пятерых участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом аналогов психотропных веществ. Незаконный бизнес действовал в течение двух лет и принес многомиллионные доходы.