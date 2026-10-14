Пенсионер узнал, что его коллекция карточек с покемонами стоит более 148 млн тенге
По данным British Brief, мужчина заинтересовался стоимостью коллекции после того, как прочитал в местной газете о продаже одной карточки за 6 тысяч фунтов (3 млн 570 тыс. тенге). Он обратился в аукционный дом Ewbank’s за оценкой своей коллекции – это полный набор из 42-х карточек в отличном состоянии. Одна из них с изображением Чаризарда из уникальной серии.
В итоге специалисты оценили комплект в 250 тысяч фунтов стерлингов (148 млн 757 тыс. тенге).
Издание отмечает, что мужчина начал собирать коллекцию в конце 1990-х годов, когда его сын увлекся покемонами. Набор выставят на аукцион 21 октября 2026 года и окончательная сумма сделки может оказаться гораздо больше.
А кладоискатель из Великобритании случайно нашел тысячелетний золотой талисман "Рука Бога". Это редкий золотой кулон возрастом около тысячи лет на ферме неподалеку от замка Хайклер, где снимался знаменитый сериал "Аббатство Даунтон".