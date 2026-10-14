Пенсионер узнал, что его коллекция карточек с покемонами стоит более 148 млн тенге

Пожилой мужчина из британского города Уокинг обнаружил, что коллекция карточек, которую он хранил 15 лет на чердаке, может стоить крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

По данным British Brief, мужчина заинтересовался стоимостью коллекции после того, как прочитал в местной газете о продаже одной карточки за 6 тысяч фунтов (3 млн 570 тыс. тенге). Он обратился в аукционный дом Ewbank’s за оценкой своей коллекции – это полный набор из 42-х карточек в отличном состоянии. Одна из них с изображением Чаризарда из уникальной серии.

В итоге специалисты оценили комплект в 250 тысяч фунтов стерлингов (148 млн 757 тыс. тенге).

Издание отмечает, что мужчина начал собирать коллекцию в конце 1990-х годов, когда его сын увлекся покемонами. Набор выставят на аукцион 21 октября 2026 года и окончательная сумма сделки может оказаться гораздо больше.

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