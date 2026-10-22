Таксист лишил пенсионерку украшений, переодевшись в женщину

35-летнего таксиста задержали в Индии. Он ограбил пенсионерку, переодевшись в женскую одежду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, женщина была одна дома, когда к ней ворвался мужчина с ножом. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся.

Пострадавшая рассказала о случившемся мужу, и супруги оперативно обратились в полицию.

Пенсионерка описала грабителя как человека в зеленом костюме с закрытым тканью лицом, и была уверена, что ее обокрала другая женщина. Полиция сформировала три спецгруппы, изучила записи камер наблюдения и установила личность подозреваемого.

Им оказался 35-летний Венкатеш Раджа, работавший таксистом. Мужчина рассказал, что пошел на преступление, чтобы покончить с долгами. Пожилые люди держали продуктовый магазин, в который Венкатеш часто ходил.

Он рассчитал, что днем женщина будет дома одна. Золотую цепочку он успел продать, но полиция ее вернула.

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