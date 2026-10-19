"Марат из банка" просчитался: миллионы пенсионерки из Караганды остались при ней

68-летняя казахстанка из Караганды едва не лишилась сбережений. Три миллиона тенге остались с пенсионеркой благодаря неравнодушию водителя такси и помощи стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Изначально казахстанке позвонили неизвестные. Представившись бывшими коллегами, они настояли на немедленной "проверке счетов".

Далее в ход пошел мессенджер WhatsApp, где на связь вышел некий "Марат", выдававший себя за сотрудника службы безопасности одного из банков. Злоумышленник убедил казахстанку снять с депозита 3 млн тенге и перевезти деньги в Алматы через междугороднее такси.

Когда женщина направилась к торговому дому, там на нее и обратил внимание водитель такси. Мужчина заподозрил неладное и связался с полицией. Прибывшие стражи порядка разобрались в ситуации и спасли пенсионерку от потери 3 млн тенге.

После произошедшего полицейские в очередной раз напомнили: настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов или представители работодателей никогда не станут связываться с вами через мессенджеры с требованиями о переводе или передаче денежных средств.

"Любая информация о ваших банковских счетах и депозитах, а также коды из SMS – это конфиденциальные данные, которые нельзя сообщать никому". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Конечно, казахстанцев попросили проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками, разъясняя им правила безопасности при общении по телефону и в интернете.

Мы уже писали о том, что злоумышленники продолжают проявлять изобретательность, придумывая новые схемы обмана. Теперь они рассылают потенциальным жертвам сообщения якобы от имени соседей.