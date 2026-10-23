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Мир

Мужчина назвал блюдо в кафе слишком дорогим и получил иск на 13,5 млн тенге

тайское блюдо, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:56 Фото: pixabay
На жителя Таиланда подали иск в суд на 1 миллион батов (13 463 202 тенге) от точки быстрого питания после его публикации в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Причиной стало видео в социальных сетях, в котором мужчина раскритиковал блюдо "капрао" (курица с базиликом) стоимостью 260 батов (3500 тенге).

Мужчина опубликовал в Facebook видео, на котором показана тарелка с курицей, обжаренной с базиликом, рисом, яичницей-глазуньей и небольшой порцией острого рыбного соуса. В ролике он выразил недовольство ценой, назвав блюдо "чертовски дорогим".

По словам мужчины, позже он получил судебный документ, в котором точка питания требовала выплаты компенсации в размере 1 миллиона батов. В документе его обвиняют в правонарушениях, предусмотренных Законом о компьютерных преступлениях и Уголовным кодексом (в части, касающейся клеветы, совершенной путем публикации), пишет The Thaiger.

@xpscl เป็นกะเพราไก่ไข่ดาว ในโรงบาลที่แพงที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยครับ#โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์#สายพันธุ์เอ#แพงเกิน ♬ เสียงต้นฉบับ – xpscl

В беседе с журналистами мужчина пояснил, что привез ребенка в больницу и решил перекусить на фуд-корте. Он заказал блюдо, но обратил внимание на цену только в момент оплаты. Поэтому снял еду на видео, прокомментировал ее стоимость, добавив подпись о том, что цена буквально лишила его дара речи.

Тайский юрист Мончай Чонкрайраттанакул прокомментировал этот спор, отметив, что люди имеют право высказывать свое мнение и критиковать бизнес, при условии, что делают это честно.

Мончай отметил, что написание отзыва не обязательно является нарушением Закона о компьютерных преступлениях, если в нем не содержится ложная информация; однако он предупредил, что критические высказывания все же могут стать поводом для обвинений в клевете. Сумму компенсации в 1 миллион батов, о которой сообщалось, он назвал весьма значительной.

Юрист посоветовал тем, кто пишет отзывы о товарах или услугах, опираться только на проверяемые факты, тщательно подбирать формулировки, а также избегать искажения информации или изображений.

Туристов на Пхукете ранее предупредили о необычно большом количестве медуз у побережья. Специалисты призвали к повышенной осторожности при купании в море – среди обнаруженных медуз присутствуют кубомедузы, яд отдельных видов которых может быть смертельным для человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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