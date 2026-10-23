Мужчина выпил почти ящик пива за вечер, испугался за свою жизнь и сбросил треть веса

В Великобритании 45-летний отец двоих детей Ник Дрейн сбросил почти треть своего веса благодаря ежедневному 30-минутному челенджу на велотренажере. Имея вес свыше 149 килограммов, мужчина смог кардинально изменить свой образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, главный тренер баскетбольной команды из Ипсуича Ник Дрейн при росте 193 см всегда отличался крупным телосложением. В молодости он выступал в Национальной лиге и играл за университетскую команду в Канаде с весом около 101 кг.

Позже он не раз становился "Тренером года", однако правильное питание и спорт никогда не были его приоритетом, из-за чего развилось расстройство пищевого поведения.

"К 30 годам его вес достиг 149,6 кг, а размер талии превысил 106 см. Мужчина легко съедал семейный набор из KFC с 16 кусками курицы и 6 порциями картофеля фри, а местный фастфуд даже создал для него персональный заказ – гигантский микс-кебаб 3XL. Суточный рацион тренера превышал 4000 калорий, а на вечеринках он мог выпивать до 8,5 литра пива без видимого опьянения", – говорится в сообщении.

Переломный момент наступил в августе 2020 года, когда Ник во время посиделок в парке с другом осознал, что выпил почти целый ящик пива и даже не хмелеет. Пересчитав пустые банки, британец понял, что такой образ жизни может его погубить.

С 1 сентября 2020 года он решил ежедневно заниматься на велотренажере по 30 минут в течение месяца. Сбросив около 5 кг за первую неделю, Ник решил не останавливаться и добавил к тренировкам отжимания, постепенно доведя их количество до 100 в день.

"За более чем 2240 дней он не пропустил ни одной тренировки, продолжая заниматься даже во время болезни, ковида и семейных трагедий. Исключение составляют праздничные дни, когда спортзал закрыт, пропущенное время он компенсирует на следующий день", – отмечается в статье.

С 2021 года британец также сократил употребление алкоголя и фастфуда, перейдя на здоровое питание с рационом в 2500 калорий. Сейчас Ник весит 102 кг, носит брюки 34-го размера и чувствует себя гораздо счастливее.

По его словам, ежедневные тренировки помогли ему стать лучшим отцом, мужем и тренером. Ник намерен продолжать заниматься на велотренажере каждый день до конца жизни.

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