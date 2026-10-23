Мужчина выпил почти ящик пива за вечер, испугался за свою жизнь и сбросил треть веса
Как пишет Daily Mirror, главный тренер баскетбольной команды из Ипсуича Ник Дрейн при росте 193 см всегда отличался крупным телосложением. В молодости он выступал в Национальной лиге и играл за университетскую команду в Канаде с весом около 101 кг.
Позже он не раз становился "Тренером года", однако правильное питание и спорт никогда не были его приоритетом, из-за чего развилось расстройство пищевого поведения.
"К 30 годам его вес достиг 149,6 кг, а размер талии превысил 106 см. Мужчина легко съедал семейный набор из KFC с 16 кусками курицы и 6 порциями картофеля фри, а местный фастфуд даже создал для него персональный заказ – гигантский микс-кебаб 3XL. Суточный рацион тренера превышал 4000 калорий, а на вечеринках он мог выпивать до 8,5 литра пива без видимого опьянения", – говорится в сообщении.
Переломный момент наступил в августе 2020 года, когда Ник во время посиделок в парке с другом осознал, что выпил почти целый ящик пива и даже не хмелеет. Пересчитав пустые банки, британец понял, что такой образ жизни может его погубить.
С 1 сентября 2020 года он решил ежедневно заниматься на велотренажере по 30 минут в течение месяца. Сбросив около 5 кг за первую неделю, Ник решил не останавливаться и добавил к тренировкам отжимания, постепенно доведя их количество до 100 в день.
"За более чем 2240 дней он не пропустил ни одной тренировки, продолжая заниматься даже во время болезни, ковида и семейных трагедий. Исключение составляют праздничные дни, когда спортзал закрыт, пропущенное время он компенсирует на следующий день", – отмечается в статье.
С 2021 года британец также сократил употребление алкоголя и фастфуда, перейдя на здоровое питание с рационом в 2500 калорий. Сейчас Ник весит 102 кг, носит брюки 34-го размера и чувствует себя гораздо счастливее.
По его словам, ежедневные тренировки помогли ему стать лучшим отцом, мужем и тренером. Ник намерен продолжать заниматься на велотренажере каждый день до конца жизни.
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