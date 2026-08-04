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Мир

После тяжелого расставания девушка похудела на 44 кг и изменила жизнь

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 00:52 Фото: pixabay
Жительница Шотландии сбросила 44 килограмма после тяжелого расставания с возлюбленным и кардинально изменила свою жизнь. Девушка отказалась от жирной еды, занялась спортом, а затем перенесла масштабную пластическую операцию, передает Zakon.kz

Ее историей делится издание The Sun. По словам Маклеллан, она с детства стеснялась своей фигуры и носила мешковатую одежду. В 2023 году она рассталась с бойфрендом и решила похудеть. Тогда девушка весила 105 килограммов.

Маклеллан призналась, что несколько килограммов она скинула из-за расставания: просто не могла есть из-за стресса. Позже она выработала дисциплину: отказалась от жирной еды в пользу продуктов, богатых белком, и стала ходить в спортзал три раза в неделю.

В мае 2025 года Маклеллан сделала липосакцию и подтяжку живота и груди, устав от обвисшей кожи. Как утверждает девушка, ей удалили около 15 килограммов кожи и выкачали пять литров жира.

Сначала она чувствовала себя некомфортно в новом теле, но затем привыкла.

"У меня больше энергии, больше уверенности, я выгляжу здорово", – заявила Маклеллан.

По словам девушки, после похудения ей даже стали писать те парни, которые не хотели общаться с ней в школе.

"Теперь, глядя в зеркало, я чувствую, что могу быть собой, и если меня осуждают, то это уже не ранит так сильно", – добавила она.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее фитнес-тренер назвал секрет, который заставит ваш организм сжигать жир в бешеном темпе.

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Канат Болысбек
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