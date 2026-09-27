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Мир

Весивший 254 килограмма мужчина похудел до неузнаваемости без уколов и операций

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 22:18 Фото: pixabay
Мужчина весом 254 килограмма смог сбросить более половины своей массы без уколов, таблеток и липосакции, изменив образ жизни из-за страха умереть до 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этой вдохновляющей истории пишет издание Mirror. 34-летний Генри Гонсалес из США долгое время тратил около 45 фунтов стерлингов (почти 30 тыс. тенге) в день на фастфуд.

Мужчина носил одежду размера 7XL, страдал преддиабетом, гипертонией и регулярно чувствовал сдавливающую боль в области сердца.

"Я искренне думал, что умру молодым. Для меня стандартным заказом в фастфуде были два чикенбургера, большая картошка фри, куриный сэндвич и 20 наггетсов. На пике веса мне было трудно делать абсолютно все: даже завязать шнурки или просто простоять несколько минут на ногах", – вспоминает Генри.

По словам американца, из-за экстремальной массы тела его сердце регулярно испытывало колоссальные нагрузки. Переломный момент наступил, когда американец решил развить свой бренд одежды.

В ноябре 2019 года Генри планировал сделать операцию по уменьшению желудка, но в последний момент решил дать себе шанс похудеть естественным путем. Он нашел тренера и строго следовал программе питания и тренировок в течение шести лет.

"Раньше я просто существовал, а не жил. Мое мнение об операциях и уколах такое: если ты в состоянии ходить, ты можешь сбросить вес сам. Мой результат – это следствие того, что я просто не сдался", – подчеркнул он.

В результате регулярных занятий и перехода на домашнюю еду из рыбы, птицы и овощей Генри сбросил 158 килограммов, а размер его одежды уменьшился до L.

Ранее мы писали о том, что отец сбросил 40 килограммов, чтобы спасти сына.

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Канат Болысбек
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