В США создадут суперпсов для армии и полиции

Американская компания Warhound планирует создавать генетически улучшенных служебных собак и оснащать их защитными жилетами и датчиками для передачи информации кинологам, сообщает Zakon.kz.

Известно, что первыми участниками программы станут бельгийские малинуа и немецкие овчарки – породы, которые используют в армии и полиции.

Согласно озвученным данным, компания планирует сохранять клетки животных в специальном биобанке, а затем менять их генетический материал. Это должно помочь улучшить скорость, ловкость и способность собак находить запахи. Кроме того, разработчики хотят снизить риск наследственных заболеваний и увеличить продолжительность жизни животных.

По словам генерального директора Бена Ламма, некоторые собаки не проходят подготовку из-за проблем со здоровьем. Среди них – плохое зрение, предрасположенность к раку, дисплазия тазобедренного сустава и мышечные заболевания.

Издание "Наука.ТВ", ссылаясь на Warhound, отмечает, что более 80% служебных собак американских военных привозят из Европы, а требованиям к службе соответствует меньше половины животных. Стартап рассчитывает изменить ситуацию благодаря своим разработкам.

Интересно, что помимо генетических технологий, проект предусматривает оснащение собак защитными жилетами, очками и цифровыми устройствами.

Появление первых животных ожидается уже в начале 2027 года. Потенциальными заказчиками могут стать Министерство обороны США, полиция и службы экстренного реагирования. Стоимость собак пока не раскрывается.

При этом остаются вопросы о безопасности генетических разработок и благополучии животных. Warhound сотрудничает с Американским гуманным обществом, чтобы разработать стандарты подготовки собак и помочь им найти новые дома после завершения службы.

Немного ранее мы писали о том, что в Южной Корее закрылись почти 90% ферм, на которых выращивали собак для употребления в пищу. В стране готовятся к введению полного запрета на торговлю собачьим мясом.