Рыбак похвастался поимкой трехметровой акулы, но столкнулся с последствиями

В США жителя штата Нью-Йорк обвинили в жестоком обращении с животными из-за незаконного вылова акулы. Мужчина поймал большую белую акулу, вытащил ее на пляж Кейп-Код и выложил видео в социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, обвинения 30-летнему Кристоферу Стефану из Лонг-Айленда выдвинул окружной прокурор Роберт Галибуа. По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина вместе с командой организовал многодневную экспедицию на восточном побережье Кейп-Кода для европейского клиента, целью которой была поимка белой акулы.

В результате они выловили акулу по кличке "Аарон" – известного самца длиной 2,9 метра, который с 2024 года находился под наблюдением исследователей Atlantic White Shark Conservancy.

"Правоохранительные органы узнали о противоправных действиях после того, как Стефану выложил видеозапись в социальные сети. На кадрах видно, как мужчины используют запрещенное оборудование, включая дрон, чтобы поймать и вытащить акулу на берег. После этого они праздновали, фотографировались с ней и только потом отпустили", – заявил окружной прокурор Роберт Галибуа.

Стефану предъявили обвинения по нескольким статьям, включая жестокое обращение с акулой, незаконную ловлю, использование механических средств для подачи приманки, попытку захвата акулы и владение защищаемым видом.

Суд установил залог в размере 10 000 долларов. До следующего заседания, назначенного на 11 декабря, ему приказали сдать рыболовную лицензию, запретили выкладывать видео с акулами в соцсети, а также въезжать в штат Массачусетс без юридических оснований.

Адвокат обвиняемого Джон Чирауло заступился за своего клиента, заявив, что тот является опытным рыболовом с более чем десятилетним стажем.

"Не может быть никаких сомнений в том, что Крис уважает этот спорт, активно участвует в природоохранных практиках, помогает в маркировке и исследованиях морских обитателей, а также обучает энтузиастов безопасному рыболовству. Предъявленные обвинения – это всего лишь утверждения. Он настаивает на своей невиновности и намерен полностью оспорить выдвинутые обвинения", – отметил адвокат.

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