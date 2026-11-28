В США рыбак поймал гигантского длиннорылого панцирника, который внешне напоминает доисторического хищника. Улов стал новым рекордом штата Миннесота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wired2Fish со ссылкой на Департамент природных ресурсов Миннесоты (DNR), житель города Ричфилд Алехандро Гарсия выловил рыбу длиной 54 дюйма (около 137 сантиметров) в реке Миссисипи в сентября этого года, после чего отпустил ее обратно в воду.

Спустя несколько месяцев ведомство официально утвердило достижение в категории "поймал – отпусти".

"Новый рекорд превысил предыдущий показатель длины на три дюйма (почти на восемь сантиметров). При этом весовой рекорд штата для этого вида по-прежнему принадлежит особи весом около 7,6 килограмма и длиной 53 дюйма (около 135 сантиметров), пойманной в 1982 году в реке Сент-Круа", – говорится в сообщении.

Длиннорылый панцирник относится к семейству панцирных щук и считается одной из древнейших рыб Северной Америки – его история насчитывает более 100 миллионов лет. Специалисты называют этот вид "рыбой из другой эпохи" из-за уникального строения.

Тело хищника защищено сверхпрочной ромбовидной чешуей словно броней, а узкие челюсти усеяны острыми зубами-иглами. Кроме того, панцирники умеют заглатывать воздух с поверхности, что позволяет им выживать даже в теплой и бедной кислородом воде.

В реках Миннесоты обитают длиннорылый и короткорылый виды этих рыб. С 2022 года ученые изучают их популяцию, отмечая важную роль панцирников в местной экосистеме и сохранении редких моллюсков.

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