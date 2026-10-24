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Мир

Стыдный симптом у школьницы перерос в 25-летнюю войну с раком

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 23:55 Фото: Zakon.kz
В США 42-летняя Дэниэлл Рипли-Берджесс поделилась своей историей борьбы с раком толстой кишки, который она успешно перенесла трижды. Женщина рассказала о первом нетипичном симптоме, проигнорированном еще в подростковом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в 14 лет девушка впервые заметила следы крови в стуле, но из-за смущения решила просто исключить из рациона все продукты красного цвета – от пиццы до клубники. Она надеялась, что проблема исчезнет сама.

Лишь в 17 лет Дэниэлл призналась матери, когда симптомы стали регулярными, а цвет стула изменился до темно-красного и черного.

В январе 2001 года, сразу после ее совершеннолетия, врачи диагностировали у девушки рак толстой кишки третьей стадии. Ей назначили химиотерапию, облучение и операцию по удалению опухоли. Чтобы защитить репродуктивные органы от радиации, врачи временно переместили ее яичники в брюшную полость, из-за чего в будущем она не смогла зачать ребенка естественным путем.

После наступившей ремиссии женщина проходила регулярные обследования. Однако в 2009 году, когда Дэниэлл исполнилось 25 лет, врачи обнаружены полипы и диагностировали рак первой стадии.

Ей удалили практически всю толстую кишку, оставив лишь 33 сантиметра. В 2023 году, в возрасте 39 лет, болезнь вернулась в третий раз, и пациентке провели окончательную операцию по удалению остатков органа с установкой постоянной илеостомы.

"Я думала, что рак остался в прошлом, и мне пришлось смириться с тем, что он стал частью моего будущего. Я была напугана, обеспокоена и зла. Я не понимала, почему снова сталкиваюсь с этой болезнью", – поделилась Дэниэлл.

Позже генетические тесты показали, что у женщины синдром Линча – наследственное генетическое заболевание, повышающее риск развития рака. Дэниэлл оказалась первой в своей семье с этой мутацией. Чтобы предотвратить риски развития рака матки и яичников, она перенесла гистерэктомию.

Сегодня американка – мать двоих усыновленных детей, писатель и мотивационный спикер. Все 25 лет борьбы ее поддерживал муж Майкл, а также родители и друзья. Женщина призывает не стесняться симптомов и вовремя обращаться к врачам.

Ранее в Великобритании мужчина обратился к стоматологу из-за онемения во рту и узнал о смертельном диагнозе. Врачи обнаружили у 31-летнего отца агрессивную опухоль головного мозга и отвели ему от 12 до 18 месяцев жизни.

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Канат Болысбек
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