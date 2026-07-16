Притворилась медсестрой и похитила младенца: чем закончилась попытка побега бразильянки

В Бразилии задержали сотрудницу родильного дома, которую подозревают в попытке похищения новорожденного ребенка. Инцидент произошел 6 июля в родильном доме Dona Evangelina Rosa в городе Терезина, штат Пиауи, сообщает Zakon.kz.

По данным издания People, задержанная работала в больнице медтехником, однако в день происшествия не находилась на смене. Следствие считает, что женщина представилась медсестрой и предложила родственникам новорожденного помочь с проведением медицинских процедур.

Как рассказала тетя ребенка, подозреваемая отвела младенца в одно из помещений родильного отделения, а спустя некоторое время вышла уже без ребенка, но с большой черной сумкой. Заподозрив неладное, родственница проверила содержимое сумки и обнаружила внутри младенца.

Камеры видеонаблюдения, опубликованные местными СМИ, зафиксировали женщину в медицинской одежде с крупной сумкой, а также момент, когда она несла завернутого в красное одеяло ребенка. После этого подозреваемая переоделась и попыталась покинуть больницу.

Следователи расследуют произошедшее как попытку похищения. По данным полиции, женщина действовала одна. Во время обыска в ее доме обнаружили полностью подготовленную детскую комнату. Родственники утверждают, что она говорила о своей беременности, однако правоохранители заявили, что женщина не была беременна. Защита настаивает на наличии у нее симптомов шизофрении, однако следствие пока не признало ее психически больной.

A nurse allegedly tried to abduct a newborn—but a vigilant family member noticed something was wrong just in time. The baby was safely rescued and reunited with the family. 👶❤️



Some heroes don't wear capes. 👏🚨 pic.twitter.com/TNaRSZwLHF — Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) July 14, 2026

Ранее сообщалось, что бабушка забрала чужого ребенка из детсада в Бельгии.