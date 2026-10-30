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Мир

Отель, интимные фото и алкоголь: роман учительницы со школьником закончился тюрьмой в США

Отель, интимные фото и алкоголь: роман учительницы со школьником закончился тюрьмой в США, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 01:16 Фото: magnific.com
В американском штате Миннесота бывшую учительницу специального образования Энн Маргарет Бэкон приговорили к шести месяцам тюрьмы за сексуальную связь с учеником, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, женщина признала вину по делу о сексуальном контакте с 18-летним учащимся, с которым состояла в отношениях в 2023 году.

Бэкон работала в школе Tartan High School. Расследование началось в 2024 году после заявления о том, что педагог вступила в интимные отношения с одним из учеников. В ходе проверки выяснилось, что женщина несколько раз бронировала номер в отеле, где встречалась с молодым человеком.

Согласно данным следствия, пара обменивалась откровенными сообщениями и фотографиями. Также свидетели рассказали, что учительница покупала подростку алкоголь. Сам молодой человек сообщил полиции, что их первая интимная встреча произошла в июле 2023 года – после его окончания школы.

Уточняется, что педагог признала вину по статье о сексуальном контакте третьей степени с нарушением профессиональных границ. В рамках соглашения о признании вины обвинение было смягчено, что позволило сократить наказание.

Суд назначил женщине 180 дней лишения свободы и два года надзора после освобождения.

Ранее сообщалось, что отец хотел выдать дочь замуж в 12 лет в Египте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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