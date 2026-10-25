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Мир

Израиль снес целый жилой квартал: 1500 человек остались без домов

бульдозер, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 10:06 Фото: magnific (создано ИИ)
Израильские военные снесли целый квартал в городе Хеврон на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома после начала масштабной военной операции, сообщает Zakon.kz.

По данным местных властей, к субботе, 24 октября, в районе Эйн-Дейр-Баха под снос попали здания на территории около 35 гектаров. Часть построек уже уничтожена, остальные отмечены для последующего разрушения. В результате операции своих домов лишились около 1500 человек, или примерно 300 семей, пишет The Guardian.

Город с населением около 250 тысяч человек оказался фактически заблокирован. Израильские военные установили контрольно-пропускные пункты на всех въездах в Хеврон, ограничив передвижение жителей.

На видеозаписях, полученных журналистами, видны разрушенные жилые кварталы. Израильские солдаты отмечают некоторые дома черными крестами, а тяжелая техника сносит здания и стены. Одно из крупных жилых зданий, предположительно принадлежавшее известной местной семье, было занято военными и украшено израильскими флагами.

Местный муниципалитет сообщил, что часть выселенных семей разместилась у родственников и знакомых. Для остальных власти открыли общественные помещения и детские игровые площадки, приспособленные для временного проживания.

Правозащитник из Хеврона Исса Амро обвинил Израиль в коллективном наказании мирного населения. По его словам, сотни семей, не имеющих отношения к нападению, лишились своих домов.

"Нас коллективно наказывают за то, чего мы не делали и не поддерживали. Наши страдания превращаются в политический материал для израильских выборов, в то время как невинные семьи расплачиваются за это", – заявил он.

Масштабная операция началась после нападения двух палестинских боевиков на израильский военный блокпост возле Хеврона 23 октября. В результате перестрелки, продолжавшейся около 20 минут, погибли двое израильских солдат, еще трое получили ранения. Оба нападавших также были убиты.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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