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Мир

После гибели двух солдат Израиль начал снос зданий на Западном берегу

снос домов, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:43 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Израиль начал снос зданий и принудительную эвакуацию жителей в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Операция началась после нападения палестинских боевиков на военный блокпост, в результате которого погибли двое израильских солдат, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло в пятницу, 23 октября. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), двое вооруженных палестинцев открыли огонь по военнослужащим на контрольно-пропускном пункте возле Хеврона. Двое солдат погибли, еще трое получили легкие ранения. Нападавшие были убиты в ходе перестрелки, пишет CNN.

После произошедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился полностью изолировать Западный берег. Позднее он заявил, что власти рассматривают возможность ограничения передвижения вокруг Хеврона и соседнего города Хальхуль, а также в других районах.

Нетаньяху поручил военным эвакуировать жителей района, откуда, предположительно, прибыли нападавшие, провести обыски и уничтожить объекты, которые израильские власти считают террористической инфраструктурой.

Премьер-министр заявил, что операция будет проводиться по образцу действий израильской армии в лагерях беженцев Дженин, Тулькарм, Нур-Шамс и Аль-Фара в начале 2025 года. Тогда военные операции привели к перемещению тысяч палестинцев и опустошению целых кварталов.

Израильские военные и Агентство внутренней безопасности Израиля (ISA, также известное как ШАБАК) объявили о начале многодневной контртеррористической операции в Хевроне. Силовики проводят обыски, ищут оружие, устанавливают блокпосты и допрашивают подозреваемых.

Жителям района разрешили покинуть территорию через три специально организованных пункта выхода. При этом они должны проходить проверку безопасности, а людей, вызвавших подозрения, могут задержать для дополнительного допроса.

Уже во второй половине пятницы израильские военные приступили к сносу зданий в районе Фарш аль-Хава. На видеозаписи, полученной CNN, один из солдат дает жителям жилого комплекса пять минут на эвакуацию.

"Мы эвакуируем жителей, пройдемся по домам, изымем найденное там оружие, а также уничтожим всю террористическую инфраструктуру", – заявил Нетаньяху.

Израильская правозащитная организация "Бецелем" осудила действия властей, назвав происходящее насильственным выселением палестинцев. Исполнительный директор организации Юли Новак обвинила израильское руководство в намерении повторить массовые разрушения и перемещение населения, произошедшие ранее на севере Западного берега.

Тем временем ЦАХАЛ сообщил об обнаружении автомобиля, на котором передвигались нападавшие. По утверждению военных, в машине находилось большое количество боеприпасов, предназначенных для более масштабной атаки.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что армия продолжит задержания подозреваемых и усилит разведывательные операции в районе Хеврона.

Палестинское движение ХАМАС приветствовало нападение, однако не взяло на себя ответственность за него.

События произошли за четыре дня до парламентских выборов в Израиле, которые станут первыми после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Израиль нанес новые удары по сектору Газа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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