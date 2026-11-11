Батареи на балконах и лишние секции: почему мерзнут целые дома в Алматы

В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей города о том, как перепланировка квартир влияет на отопление всего дома, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что замена или перенос инженерных сетей относятся к переустройству. При отсутствии разрешительных документов переустройство считается самовольным.

Главное, что оно может нарушить работу всей системы теплоснабжения дома.

Сотрудники "АлТС" с сожалением отмечают, что все чаще жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемами качества отопления.

"Одна из причин – переоборудование системы отопления в квартире: радиаторы переносят на балконы (чтобы увеличить отапливаемую площадь), наращивают число секций и так далее. Мало кто задумывается, что, перенося отопительный прибор, житель нарушает работу всей системы, рассчитанной при проектировании дома". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Материал по теме Кому придется менять счетчики воды: жителям Алматы разъяснили новые правила

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата. Подробности – тут.