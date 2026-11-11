Батареи на балконах и лишние секции: почему мерзнут целые дома в Алматы
Фото: freepik
В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей города о том, как перепланировка квартир влияет на отопление всего дома, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что замена или перенос инженерных сетей относятся к переустройству. При отсутствии разрешительных документов переустройство считается самовольным.
Главное, что оно может нарушить работу всей системы теплоснабжения дома.
Сотрудники "АлТС" с сожалением отмечают, что все чаще жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемами качества отопления.
"Одна из причин – переоборудование системы отопления в квартире: радиаторы переносят на балконы (чтобы увеличить отапливаемую площадь), наращивают число секций и так далее. Мало кто задумывается, что, перенося отопительный прибор, житель нарушает работу всей системы, рассчитанной при проектировании дома". ТОО "Алматинские тепловые сети"
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата. Подробности – тут.
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