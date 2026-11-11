#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
447.52
502.21
5.41
Общество

Батареи на балконах и лишние секции: почему мерзнут целые дома в Алматы

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 13:48 Фото: freepik
В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей города о том, как перепланировка квартир влияет на отопление всего дома, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что замена или перенос инженерных сетей относятся к переустройству. При отсутствии разрешительных документов переустройство считается самовольным.

Главное, что оно может нарушить работу всей системы теплоснабжения дома.

Сотрудники "АлТС" с сожалением отмечают, что все чаще жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемами качества отопления.

"Одна из причин – переоборудование системы отопления в квартире: радиаторы переносят на балконы (чтобы увеличить отапливаемую площадь), наращивают число секций и так далее. Мало кто задумывается, что, перенося отопительный прибор, житель нарушает работу всей системы, рассчитанной при проектировании дома". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 13:48
Кому придется менять счетчики воды: жителям Алматы разъяснили новые правила

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата. Подробности – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель
16:30, 27 февраля 2026
Почему в квартирах Алматы холодно даже при горячих батареях
Гостиница Казахстан, Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
08:29, 03 августа 2025
Жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб
10:31, 16 апреля 2025
Саина, Аль-Фараби, Райымбека и другие улицы в Алматы попали в график испытаний теплосетей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
14:03, Сегодня
Россия планирует начать работу над возвращением турниров UFC
Андрей Мартин может возглавить другой клуб КПЛ после ухода из &quot;Ордабасы&quot;: подробности
13:47, Сегодня
Андрей Мартин может возглавить другой клуб КПЛ после ухода из "Ордабасы": подробности
Андрей Мартин и владелец клуба в раздевалке
13:24, Сегодня
Андрей Мартин обратился к шымкентским болельщикам после ухода из "Ордабасы"
Фото с представления Григория Лория в &quot;Кызылжар&quot;
13:06, Сегодня
Экс-президент ФК "Кызылжар" Григорий Лория объявлен в розыск
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: