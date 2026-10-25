Застряли в глубоком иле: спасение трех дельфинов закончилось трагедией

В США в заболоченной бухте Сэнди-Хук нашли трех беспомощных дельфинов, застрявших в глубоком иле. Ослабленных животных экстренно эвакуировали, но ветеринарам пришлось принять драматичное решение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание News 12, застрявших млекопитающих – самца и двух самок – первым заметил наблюдатель за птицами. На помощь отправилась масштабная спасательная команда из сотрудников парковой службы, пожарных и специалистов Центра спасения морских млекопитающих (MMSC).

В гидрокостюмах они пешком пробрались через топь, погрузили дельфинов на носилки и вывезли их на квадроциклах.

Биологи предполагают, что это та самая троица, которую двумя днями ранее видели в реке Шрусбери. Осмотр показал, что млекопитающие были сильно истощены и обезвожены.

Эксперты объяснили: когда тяжелые морские обитатели оказываются на мелководье или суше, гравитация начинает буквально раздавливать их внутренние органы.

"Чтобы избавить критически пострадавших животных от мучительной гибели, ветеринары приняли решение провести гуманную эвтаназию", – говорится в сообщении.

Сейчас тела дельфинов доставлены в профильную лабораторию Трентона, где специалисты проведут вскрытие и выяснят, что именно заставило их заплыть на смертельное мелководье.

Не так давно стало известно, что, "заглянув" в мозг крокодилов, ученые совершили удивительное открытие: он практически не изменился за 100 лет, что свидетельствует о чрезвычайно эффективном его строении.