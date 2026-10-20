Застрявшая в туалете пассажирка едва не привела самолет к экстренной посадке

В США рейс United Airlines едва не пришлось экстренно посадить из-за пассажирки, застрявшей в туалете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, необычный случай произошел 13 октября на борту Boeing 737 MAX 8, летевшего из Сиэтла в Ньюарк. Через 2,5 часа после вылета у 69-летней женщины заклинило дверь заднего туалета из-за неисправности замка.

Бортпроводники около 15 минут пытались отворить дверь снаружи, в том числе с помощью бортовых инструментов, но неудачно. По правилам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), механизм двери должен открываться снаружи, чтобы избежать таких инцидентов.

Командир экипажа сообщил диспетчерам о необходимости экстренной посадки и направил самолет к аэропорту О'Хара. Во время снижения экипажу все же удалось открыть дверь и освободить пассажирку, поэтому пилоты отменили посадку в Чикаго, вернули самолет на крейсерскую высоту и продолжили полет.

После приземления в Ньюарке медики осмотрели женщину прямо у трапа, ее состояние оценили как стабильное.

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