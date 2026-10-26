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Мир

Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозами в Германии

круиз, море, лайнер, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 11:24 Фото: pixabay
Шторм сорвал круиз на Канары. Круизный лайнер Mein Schiff 3 столкнулся с контейнеровозом при выходе из порта Бремерхафен в Германии 25 октября. сообщает Zakon.kz.

В результате аварии были повреждены спасательные шлюпки, а на борту грузового судна появилась трещина длиной около 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда лайнер компании TUI Cruises выходил из порта в штормовую погоду. Судно должно было отправиться в 20-дневный круиз к Канарским островам.

По данным немецкого отраслевого издания Schiffe und Kreuzfahrten, лайнер отошел от причала Колумбускайе около 17:00 при помощи буксиров. Во время движения сильные порывы ветра, предположительно, помешали экипажу удержать судно на курсе.

В результате носовая часть Mein Schiff 3 столкнулась с кормой контейнеровоза MSC Victorine в районе устья реки Везер.

Повреждены спасательные шлюпки

В результате столкновения как минимум две спасательные шлюпки круизного лайнера были разрушены. Кроме того, на борту контейнеровоза, по данным местных СМИ, образовалась трещина длиной около 10 метров.

После происшествия Mein Schiff 3 при помощи буксиров вернули к терминалу. Судно не сможет продолжить путь, пока специалисты не оценят повреждения и не будет решен вопрос с восстановлением необходимых спасательных средств.

По информации немецкой телерадиокомпании ARD, в момент аварии на борту лайнера находились 2428 пассажиров и 922 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажирам разрешили пока оставаться на борту.

При этом первоначальные сообщения об аварии позднее уточнили: по данным полиции, в происшествии оказались задействованы три судна. Помимо круизного лайнера, повреждения получили два буксира. В одном из контейнеровозов обнаружили трещину длиной около 10 метров. По информации портовых властей, поступления воды в поврежденные суда не произошло.

Круиз на Канарские острова под вопросом

Mein Schiff 3 должна была отправиться в путешествие "Zeitlose Kanaren" продолжительностью 20 ночей. Маршрут предусматривал посещение Ла-Коруньи, Лиссабона, Мадейры и Канарских островов, а также заход в марокканский Агадир. Возвращение в Бремерхафен планировалось на 14 ноября.

Однако повреждение спасательных шлюпок может повлиять на возможность выхода лайнера в море. Перед возобновлением рейса специалисты должны оценить состояние судна, а необходимые ремонтные работы и проверки должны быть завершены.

В компании TUI Cruises подтвердили факт столкновения. Представители оператора сообщили, что лайнер вернулся к причалу, где специалисты оценивают причиненный ущерб. По первоначальной информации компании, пострадавших нет.

О дальнейшей судьбе круиза и возможных изменениях в расписании оператор пообещал сообщить после получения подтвержденных данных.

Точные причины аварии устанавливает водная полиция Германии.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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