Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозами в Германии

Шторм сорвал круиз на Канары. Круизный лайнер Mein Schiff 3 столкнулся с контейнеровозом при выходе из порта Бремерхафен в Германии 25 октября. сообщает Zakon.kz.

В результате аварии были повреждены спасательные шлюпки, а на борту грузового судна появилась трещина длиной около 10 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Collision at the Port of Bremerhaven Today there was a collision between the Mein Ship 3 and the MSC Victorine https://t.co/mhUA5rP5Yb — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда лайнер компании TUI Cruises выходил из порта в штормовую погоду. Судно должно было отправиться в 20-дневный круиз к Канарским островам.

По данным немецкого отраслевого издания Schiffe und Kreuzfahrten, лайнер отошел от причала Колумбускайе около 17:00 при помощи буксиров. Во время движения сильные порывы ветра, предположительно, помешали экипажу удержать судно на курсе.

В результате носовая часть Mein Schiff 3 столкнулась с кормой контейнеровоза MSC Victorine в районе устья реки Везер.

Повреждены спасательные шлюпки

В результате столкновения как минимум две спасательные шлюпки круизного лайнера были разрушены. Кроме того, на борту контейнеровоза, по данным местных СМИ, образовалась трещина длиной около 10 метров.

El crucero „Mein Schiff 3“ colisiona con un buque portacontenedores al salir del puerto de Bremerhaven. Las imágenes muestran la fuerza del impacto; varias lanchas de salvamento resultaron aparentemente dañadas. Según los informes hasta ahora, no hubo heridos. https://t.co/zCRhhBg42p — Mauricio Leandro Bertero (@BlogConexiones) October 25, 2026

После происшествия Mein Schiff 3 при помощи буксиров вернули к терминалу. Судно не сможет продолжить путь, пока специалисты не оценят повреждения и не будет решен вопрос с восстановлением необходимых спасательных средств.

По информации немецкой телерадиокомпании ARD, в момент аварии на борту лайнера находились 2428 пассажиров и 922 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажирам разрешили пока оставаться на борту.

При этом первоначальные сообщения об аварии позднее уточнили: по данным полиции, в происшествии оказались задействованы три судна. Помимо круизного лайнера, повреждения получили два буксира. В одном из контейнеровозов обнаружили трещину длиной около 10 метров. По информации портовых властей, поступления воды в поврежденные суда не произошло.

Круиз на Канарские острова под вопросом

Mein Schiff 3 должна была отправиться в путешествие "Zeitlose Kanaren" продолжительностью 20 ночей. Маршрут предусматривал посещение Ла-Коруньи, Лиссабона, Мадейры и Канарских островов, а также заход в марокканский Агадир. Возвращение в Бремерхафен планировалось на 14 ноября.

Однако повреждение спасательных шлюпок может повлиять на возможность выхода лайнера в море. Перед возобновлением рейса специалисты должны оценить состояние судна, а необходимые ремонтные работы и проверки должны быть завершены.

В компании TUI Cruises подтвердили факт столкновения. Представители оператора сообщили, что лайнер вернулся к причалу, где специалисты оценивают причиненный ущерб. По первоначальной информации компании, пострадавших нет.

О дальнейшей судьбе круиза и возможных изменениях в расписании оператор пообещал сообщить после получения подтвержденных данных.

Точные причины аварии устанавливает водная полиция Германии.

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