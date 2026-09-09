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Туризм

Самый длинный круиз в мире за 34 млн тенге: сколько дней уйдет на путешествие вокруг планеты

Лайнер, океан, природа, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 05:57 Фото: pexels
Круизная компания Explorations by Norwegian начала 371-дневное кругосветное путешествие, являющееся самым продолжительным непрерывным регулярным круизом в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, все желающие пойти по стопам отважных исследователей, путешествующих по миру, теперь имеют возможность продолжить их дело, но с комфортом и стилем.

Хотя в этом году все места на первый круиз уже забронированы, на следующий год можно отправиться в круиз продолжительностью от восьми до 371 дня с отправлением из Австралии.

В ходе путешествия запланировано посещение 220 портов, с минимальным количеством повторных остановок и полным пакетом услуг на борту.

Путешествие 2026 года, которое продлится в общей сложности 371 день, только что стартовало из Рима. В следующем году оно продлится 367 дней и начнется в феврале.

В Европе круизная компания осуществляет рейсы в такие города, как Неаполь, Копенгаген и Хельсинки. Тем временем в Африке вы можете посетить такие места, как Кабо-Верде, Кейптаун и Занзибар.

В список остановок также входят Аляска, Япония и Греция.

Это путешествие состоится на борту лайнера Regatta, судна на 348 номеров, которое может похвастаться кухней, спа-центром и бассейном. Гостям будет доступен современный фитнес-центр, бортовая библиотека и стильный бар.

Хотя существуют и более короткие маршруты, стоимость кругосветного круиза начинается от 56 000 фунтов стерлингов (34 млн 359 тыс. 221 тенге).

Ранее мы писали о том, как в Китае туристам за 30 долларов предлагают стать звездами собственного фильма.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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