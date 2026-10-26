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#Спецпроекты
$
451.05
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Мир

Японца заподозрили в убийстве владелицы ресторана садовыми ножницами

Японца заподозрили в убийстве владелицы ресторана садовыми ножницами, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 21:46 Фото: magnific.com
Полиция японской префектуры Ибараки выдала новый ордер на арест 30-летнего Котаро Утиямы по подозрению в убийстве 72-летней владелицы ресторана Сэцуко Катори, сообщает Zakon.kz.

По информации The Tokyo Reporter, мужчина несколько раз ударил женщину садовыми ножницами в шею и спину возле ее заведения и внутри него. Предполагаемое орудие убийства он, как считают полицейские, забрал с территории соседнего дома.

Утияма уже находился под стражей по другому делу: его подозревают в нанесении ножевого ранения в живот своей знакомой. Известно, что до трагедии он посещал ресторан Катори вместе с этой женщиной.

Подозреваемый признал причастность к убийству, однако заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что подростка убили отверткой в Кызылорде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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