Японца заподозрили в убийстве владелицы ресторана садовыми ножницами
Фото: magnific.com
Полиция японской префектуры Ибараки выдала новый ордер на арест 30-летнего Котаро Утиямы по подозрению в убийстве 72-летней владелицы ресторана Сэцуко Катори, сообщает Zakon.kz.
По информации The Tokyo Reporter, мужчина несколько раз ударил женщину садовыми ножницами в шею и спину возле ее заведения и внутри него. Предполагаемое орудие убийства он, как считают полицейские, забрал с территории соседнего дома.
Утияма уже находился под стражей по другому делу: его подозревают в нанесении ножевого ранения в живот своей знакомой. Известно, что до трагедии он посещал ресторан Катори вместе с этой женщиной.
Подозреваемый признал причастность к убийству, однако заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего.
Полиция продолжает расследование.
Ранее сообщалось, что подростка убили отверткой в Кызылорде.
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