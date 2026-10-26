Японца заподозрили в убийстве владелицы ресторана садовыми ножницами

Полиция японской префектуры Ибараки выдала новый ордер на арест 30-летнего Котаро Утиямы по подозрению в убийстве 72-летней владелицы ресторана Сэцуко Катори, сообщает Zakon.kz.

По информации The Tokyo Reporter, мужчина несколько раз ударил женщину садовыми ножницами в шею и спину возле ее заведения и внутри него. Предполагаемое орудие убийства он, как считают полицейские, забрал с территории соседнего дома.

Утияма уже находился под стражей по другому делу: его подозревают в нанесении ножевого ранения в живот своей знакомой. Известно, что до трагедии он посещал ресторан Катори вместе с этой женщиной.

Подозреваемый признал причастность к убийству, однако заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что подростка убили отверткой в Кызылорде.